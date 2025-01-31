Также до уровня новых пошлин для Канады и Мексики планируется подтянуть существующие пошлины на импорт из Китая.

С субботы, 1 февраля, США введут значительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая, как это ранее обещал новый президент Дональд Трамп. Об этом на брифинге сообщила спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я могу подтвердить, что завтра, 1 февраля, крайний срок, установленный президентом Трампом в своем заявлении несколько недель назад, сохраняется", - заявила она.

По ее словам, на товары из Канады и Мексики пошлина составит 25%, а на китайские товары - 10%.

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"Это обещания, которые дает, и обещания, которые выполняет президент", - сказала Ливитт.

Она отказалась сообщить дополнительные подробности о том, будут ли предусмотрены исключения для определенных товаров, в частности для нефти.

Собственные источники Reuters, приближенные к Белому дому, однако уточняют, что завтра Трамп только подпишет указ о введении пошлин, а в силу эти изменения вступят с 1 марта.

Также указом Трампа будет предусмотрена определенная процедура, с помощью которой все три страны смогут добиваться исключений для определенных товаров. Тем не менее, любые исключения будут "немногочисленными", сказал собеседник издания.

Как отмечает Reuters, введение этих пошлин станет болезненным ударом для соседей США. Например, 75% канадского экспорта приходится именно на Соединенные Штаты. Канадский премьер Джастин Трюдо уже призвал нацию готовиться к тяжелым временам.

Стоит также добавить, что 10% пошлины на товары из Китая - это в дополнение к тем 15%, которые уже ранее ввела администрация Джо Байдена.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, администрация Трампа не планирует оставлять Украину без поддержки. По крайней мере в этом люди Трампа уверяют своих собеседников в Европе.

Также мы рассказывали, что Трамп предостерег БРИКС от попыток заменить доллар. Президент США заверил, что любая страна, которая попытается это сделать, получит 100-процентные пошлины на импорт в Америку.

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