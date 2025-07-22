Судьи решили, что не могут судить действия другого государства или государственной организации.

Суд в Гааге снял арест с активов российского энергетического гиганта "Газпром", сообщает Reuters.

Как отмечается в решении суда, арест был снят с долей "Газпрома" в газодобывающих компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V.

Издание отмечает, что арест был наложен по двум отдельным искам украинских компаний "Славутич-Инвест" и "Жатва" о возмещении убытков, связанных с действиями России в Украине.

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Однако нидерландский суд постановил, что арест активов "Газпрома" может нарушить принцип государственного иммунитета, что означает, что эти суды не могут судить действия другого государства или государственной организации.

В марте 2024 года "Газпром" уже пытался продать эти активы через аукцион. Компания планировала продать 50%-ную долю в совместном предприятии с европейской Wintershall Dea Nederland Asset Holding B.V. в компании Wintershall Noordzee B.V. и 100%-ную долю в дочернем предприятии Gazprom International UK Limited, владеющем долей в консорциуме по разработке месторождения Силлиманит.

Начальная стоимость сделки была определена в 344 млн евро. Соглашение также включила продажу 100% акций компании Gazprom UK Limited, владеющей Gazprom UK Resources S.A. Однако планам помешал арест. После снятия ареста российская монополия может снова попытаться продать активы.

"Газпром" в судах

Российскому газовому монополисту далеко не всегда везет в судах. В частности, стало известно, что 23 июня 2025 года НАК "Нафтогаз Украины" выиграла арбитраж против российского "Газпрома". Международный арбитражный трибунал обязал российскую энергетическую компанию выплатить "Нафтогазу" 1,37 млрд долларов.

В июне 2024 года немецкая компания Uniper выиграла арбитражный спор в несколько миллиардов долларов.

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