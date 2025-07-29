Хакеры опубликовали на онлайн-форуме 30 гигабайт информации, которая, по их словам, касается системы боевого управления подводными лодками.

Французская компания Naval Group - ведущий производитель подводных лодок - заявила о вероятной кибератаке, следствием которой могла стать крупнейшая утечка данных в сфере обороны, включая информацию о ядерных субмаринах. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что хакеры опубликовали на онлайн-форуме 30 гигабайт информации, которая, по их словам, касается системы боевого управления подводными лодками и фрегатами ВМС США, и заявили, что имеют 1 терабайт данных.

По данным Clash Report, злоумышленники получили доступ к конфиденциальным данным, в которых содержатся исходный код боевых систем, программное обеспечение для ядерного оружия подводных лодок, документы на истребители Rafale-M, внутренние электронные письма, сетевые данные, системы моделирования.

Видео дня

"Все наши команды и ресурсы сейчас мобилизованы для скорейшего анализа и проверки подлинности, происхождения и собственности данных. На этом этапе никакого вторжения в наши ИТ-системы не обнаружено, и это не имело никакого влияния на нашу деятельность", - говорится в заявлении компании.

FT сообщило, что компания не связывалась с хакерами в соответствии со своими процедурами кибербезопасности, а сообщила об инциденте правоохранительные органы, "учитывая серьезность заявлений хакеров о доступе к конфиденциальной информации и необходимость защиты данных наших клиентов".

В материале говорится, что, кроме поставок французскому флоту, Naval имеет контракты с флотами и правительствами разных стран на поставку подводных лодок, кораблей и оборонных систем.

Как отмечается на сайте Naval Group, компания является производителем французских атомных ударных подводных лодок (SSN) класса "Сюффрен", дизель-электрических подводных лодок (SSK) типа "Скорпен", которые недавно вошли в состав ВМС Индонезии, и франко-итальянских фрегатов FREMM.

Франция: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Палестинское государство на заседании Генассамблеи ООН в сентябре. "Верный своей исторической приверженности справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я принял решение о признании Францией Государства Палестина. Я сделаю это торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре", - заявил лидер Франции.

Также Макрон анонсировал, что Франция вдвое увеличит военный бюджет - до 6,5 млрд евро (7,6 млрд долларов США). Причиной такого решения он назвал новые и беспрецедентные угрозы, такие как Россия, распространение ядерного оружия, терроризм и кибератаки. Он также призвал Францию к активизации усилий по защите Европы и поддержке Украины в борьбе с полномасштабным вторжением России.

Вас также могут заинтересовать новости: