Отмечается, что решение суда позволяет разорвать все договора.

Немецкая компания Uniper выиграла арбитражный спор в несколько миллиардов евро против российского газового монополиста "Газпрома". Решение позволило разорвать недействующие контракты на поставку газа и, возможно, создало прецедент для подобных дел.

Издание Reuters пишет, что победа в суде для Uniper стала знаменательной. Компанию в 2022 году пришлось спасать правительству Германии после того, как "Газпром" сначала сократил, а затем приостановил поставки, вынудив группу покупать замещающие объемы по заоблачно высоким ценам на спотовом рынке.

Кроме того, это решение разрывает оставшиеся связи десятилетнего энергетического партнерства между Берлином и Москвой, которое резко оборвалось после нападения России на Украину в 2022 году.

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Uniper заявила, что решение арбитражного суда в Стокгольме от 7 июня - часть процесса, начатого компанией в конце 2022 года, - позволило ей расторгнуть существующие контракты на поставку газа, которые юридически продолжают действовать, даже если газ не поступает.

Кроме того, компания должна получить более 13 миллиардов евро в качестве компенсации за газа, который "Газпром" не поставил с середины 2022 года.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд может разрешить Uniper расторгнуть недействующие контракты на поставку российского газа, некоторые из которых рассчитаны до середины следующего десятилетия. Отмена этих договоров устранит основной риск перед планируемым возвращением Uniper на фондовую биржу в следующем году.

"Это решение вносит юридическую ясность для Uniper. С учетом права на расторжение, которое мы получили в арбитражном решении, мы прекращаем действие контрактов с "Газпром экспортом", - сказал генеральный директор Uniper Майкл Льюис.

Решение о возмещении ущерба в первую очередь является символической победой Германии, поскольку вряд ли речь идет о крупных суммах. Если же деньги будут получены, то они пойдут правительству Германии, которому принадлежит более 99% акций Uniper.

Министерство финансов Германии, контролирующее государственную долю в Uniper, заявило, что федеральное правительство не является стороной арбитражного разбирательства и не участвует в нем, добавив, что Берлин не имеет влияния на оперативное управление компанией.

Российский газ в Европе - последние новости

Uniper также участвует в переговорах по поиску решения для сохранения поставок газа через Украину в юго-восточную Европу после того, как Киев в марте объявил, что не будет продлевать транзитную сделку с российским "Газпромом".

Один из вариантов, который обсуждается, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, направляющиеся в Европу. Такая договоренность позволила бы Европе избежать неудобств, связанных с покупкой российского газа в то время, когда она пытается сократить доходы Москвы.

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