Грабский отметил, что россияне пытаются выйти на участок фронта Доброполье-Дружковка.

Оборона Покровска в Донецкой области является очень сложной задачей для Сил обороны Украины из-за нехватки личного состава. Более того, именно на этом направлении сейчас происходит 30-40% всех боевых столкновений. Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире "Украинского Радио".

У него спросили, какова перспектива для ВСУ по обороне Покровска. Эксперт ответил, что она очень сложная из-за целого ряда проблем.

"Вследствие того, что мы испытываем нехватку личного состава, мы не имеем возможности обеспечить достаточную плотность войск для обороны рубежей. Этим пользуется противник и пытается обойти Покровск", - сказал Грабский.

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Эксперт отметил, что о Покровске неправильно говорить как об отдельном участке фронта. Он объяснил, что речь идет об участке фронта от Покровска до Часового Яра.

"Противник выполняет несколько задач одновременно. Он пытается обойти Покровск, но так же он создает угрозу обхода Константиновки. Враг стремится захватить линии Покровск-Константиновка-Часовой Яр для того, чтобы контролировать эту трассу, которая является стратегической и ведет от Бахмута в сторону Павлограда, и создать предпосылки для дальнейшего продвижения либо в сторону Павлограда, либо в сторону Славянска и Краматорска", - добавил Грабский.

Эксперт поделился, что россияне пытаются выйти на участок фронта Доброполье-Дружковка, чтобы заблокировать возможности снабжения Сил обороны Украины как для Покровска, так и для Константиновки. По его словам, это самый тревожный участок фронта на сегодня.

"Наши войска делают все возможное, чтобы не допустить прорыва противника. Враг сосредоточил там более половины от количества своих войск, которые были в начале полномасштабного вторжения, для общего наступления. На участке менее ста километров сосредоточено более 100 тысяч личного состава российских оккупантов. 10 тысяч на каждые 10 км – это эквивалент мотострелковой дивизии советских времен. Такой концентрации войск не было даже на полях сражений Второй мировой войны. Даже на фоне общего уменьшения боевых столкновений со 160 до 90, 30-40% из них происходит именно на этом участке фронта. Мы должны усилить меры мобилизации и усилить этот участок фронта с целью недопущения дальнейшего продвижения противника", - рассказал Грабский.

Эксперт добавил, что враг недавно продвинулся к южной части Степногорска к западу от Орехова, но эту ситуацию не стоит драматизировать. Он заверил, что артиллерия россиян не будет дотягиваться до южных окраин Запорожья.

"Там есть 20-километровая кольцевая зона, которая делает невозможным выдвижение артиллерии врага на передний край. В то же время противник постоянно пытается нащупать слабые места в нашей обороне и там, где им это удается, они давят вперед. Именно с этим связано такое продвижение противника. Эта активизация находится в рамках общей концепции наступления, которое осуществляет РФ, где основным наступательным направлением является Донецкое направление, где сосредоточена основная часть вражеских войск. Поэтому речь не идет о том, что противник сможет прорваться в сторону Запорожья", - объяснил Грабский.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее ВСУ официально подтвердили освобождение пограничного села Кондратовка в Сумской области. В 225 отдельном штурмовом полку рассказали, что населенный пункт освободили бойцы штурмового батальона Alliance Division.

Кроме того, спикер Сил обороны юга, полковник ВСУ Владислав Волошин сообщал, что на юге российские оккупанты применяют новую тактику. Он поделился, что диверсанты пытаются просачиваться ближе к ВСУ, чтобы захватить украинские позиции.

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