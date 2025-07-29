Специалист прогнозирует, что полученный опыт оккупанты перенесут и на другие фронты.

Российские оккупационные войска устроили в Сумах "тестовый полигон" для испытаний дронов "Италмас". Об этом заявил специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Российский БПЛА "Италмас" стал настоящей бедой для Сум. Россияне фактически устроили там тестовый полигон для испытаний этого БПЛА. И не сомневайтесь, они перенесут опыт на другие фронты. "Италмас" – это не КУБ, с которым его постоянно путают военные. У него винт спереди, и это четко видно на видео", – написал он в Facebook.

"Флеш" отметил, что эти дроны передают пилотам, которые ими управляют, аналоговую картинку. Помешать это делать может комплекс РЭБ для подавления видео на диапазоне 3.3 ГГц, добавил специалист.

"Но мы этого не делаем. Возможно уже надо думать глобально о создании решения (плана) для прикрытия прифронтовых городов? Чего мы ждем? Чтобы все города разнесли?" – резюмировал Сергей Бескрестнов.

Атаки дронами "Италмас" по Сумам

О том, что российские захватчики терроризируют Сумы дронами "Италмас", рассказывала и местная журналистка Олеся Боровик. Она отмечала, что такой беспилотник враг применил и во время недавнего удара по зданию Сумской ОГА.

Боровик также отметила, что эти дроны похожи на "Шахеды", но автоматически наводятся с помощью оператора. Кроме того, эти беспилотники имеют небольшой заряд – 15-20 кг взрывчатки.

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