По словам разведчика, Крымский мост сейчас имеет, скорее, символическое значение.

Для понимания, как будет происходить освобождение Крыма, оккупированного Россией, надо наблюдать за всей работой украинских спецслужб в Черном море - и для этого нужен системный подход. Об этом Апострофу рассказал экс-заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) генерал-майор Илья Павленко.

В частности, его спросили, насколько Силы обороны могут обескровить армию Российской Федерации на территории Крыма, чтобы враг больше не мог удерживать оккупированный полуостров. Разведчик, чтобы не разглашать секретную информацию, предложил просто "посмотреть" на ретроспективу того, как украинские спецслужбы работают в Черном море.

"Отогнали черноморскую флотилию (ЧФ РФ, - УНИАН) от наших берегов, обеспечили коридор зерновой. Уже можно это оценить и посмотреть, как это было. Все началось с освобождения острова Змеиный - тогда Кирилл Буданов (начальник ГУР МО Украины, - УНИАН) говорил, что это - "ключик", но многие не понимали: какой ключик, зачем этот ключик, ну, освободили остров - как это нам поможет в войне?" - рассказал эксперт.

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Разведчик пояснил, что Буданов говорит интересные вещи, которые многим непонятны, но руководитель ГУР видит всю "картину" целиком, и впоследствии оказывается, что определенный "ключик" был первым шагом в той или иной большой операции.

Как говорит Павленко, освобождение в Черном море началось в 2022 году с освобождения острова Змеиный, после того были процессы на так называемых "вышках Бойко" - буровых платформах, которые украинские спецназовцы зачистили от российского военного наблюдательного оборудования.

По его словам, таким образом расчищалось "поле" для морских дронов, чтобы они могли действовать, оставаясь незамеченными. Затем россияне использовали над морем самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, и Силам обороны пришлось его уничтожить. После этого, отметил разведчик, стартовало применение украинских морских дронов.

"Они также претерпели трансформацию, потому что россияне с вертолетов пытались отражать атаки, и впервые в истории вертолеты были сбиты с морских дронов... Потом враг начал использовать Су-30... Таким образом идет технологическая война, усовершенствование. То есть видим вызовы, делаем выводы и модернизируем свои средства поражения или модернизируем тактику своей деятельности. Так постепенно, шаг за шагом мы получили ситуацию, которая сейчас в Черном море", - подчеркнул Павленко.

Он отметил, что в результате ряда системных мероприятий российские корабли держатся подальше от украинского побережья, потому что понимают опасность. Хотя в 2022 году, когда началось широкомасштабное вторжение РФ в Украину, враг имел план высадить десант на побережье Одессы.

Павленко также ответил на вопрос, насколько важным является Крымский мост - сооружение, которое РФ незаконно построила, чтобы соединить свою территорию с оккупированным полуостровом.

"Сейчас оно уже потеряло ту важность, которая была в начале агрессии. Потому что россияне построили "линию Суровикина"... Эта линия была создана для того, чтобы защитить железнодорожное полотно, оно сейчас является основной веткой, по которой идет снабжение группировки РФ на юге Украины", - говорит разведчик.

По его мнению, сначала надо решить вопрос с этой логистической веткой, после чего можно "взяться" за пресловутый путепровод. Сейчас мост, как отметил эксперт, просто символ, который так или иначе нужно уничтожить, для чего у ГУР хватит креативного подхода.

ВСУ хотят уничтожить Крымский мост

Как писал УНИАН, в июне СБУ в третий раз поразила Крымский мост - агенты заминировали опоры путепровода, в результате чего без жертв среди гражданского населения первое взрывное устройство было активировано. Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук считает, что Силы обороны Украины постепенно подбираются к путепроводу, уничтожая средства ПВО противника на территории Крыма.

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