Актер заявил, что был в "расстрельных списках" оккупантов.

Народный артист Украины Богдан Бенюк заявил, что был в "расстрельных списках" российских оккупантов в начале полномасштабной войны в 2022 году.

В интервью blik.ua актер отметил, что россияне хотели поступить, как в "ужасающие 1932-1933 годы".

"Голодомор, расстрелы невиновных. И тех, кто раньше открывался, быстро и уничтожили. То же должно было произойти и в 2022 году - если бы россияне за три дня взяли Киев, и Украина сдалась бы, как они планировали. Знаю, что расстрельные списки тогда уже были готовы. И у них была и моя фамилия! Речь идет об известных украинцах, которые в первую очередь должны быть уничтожены", - сказал он.

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На уточняющий вопрос о том, хотели ли его уничтожить, Бенюк ответил:

"Да, и не только меня. Многие творческие люди были в тех списках. Надо в СБУ пойти и посмотреть, какие списки составили моск*лики".

Напомним, также Богдан Бенюк ответил на резкую критику за свой призыв бить русскоговорящих детей. По его мнению, в русскоязычности украинских детей виновато среднее поколение, которое "позволяет себе разговаривать со своими детьми на русском языке".

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