Ранее предполагалось, что Samsung намерена отказаться от модели S26+ и заменить ее на версию Edge.

Samsung собирается полностью изменить флагманскую серию в 2026 году, отказавшись от выпуска базовых Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus. Об этом сообщает портал Android Authority со ссылкой на информацию из оболочки One UI 8.0 (Android 16).

Согласно новым данным, вместо привычных версий S, Plus и Ultra, Samsung, готовит три иные модели – Galaxy S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra. Если эта информация подтвердится, Galaxy S26 станет первой линейкой с 2021 года, в которой корейский бренд откажется от привычной триады моделей.

Предположительно, сверхтонкий Galaxy S26 Edge заменит S26 Plus в линейке флагманских смартфонов Samsung, а вот будут ли дополнительные функции у модели Galaxy S26 Pro по сравнению с Galaxy S26 пока непонятно. Приставка Pro в базовой модели может указывать на более дорогой и функциональный "начальный" уровень.

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По слухам, Apple тоже планирует радикально пересмотреть свою будущую флагманскую серию. Так, вместо непопулярного iPhone Plus выйдет тонкий iPhone 17 Air, а версия Ultra заменит модель iPhone 17 Pro Max.

Презентация смартфонов Samsung Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. До этого времени компания выпустит "народный" Galaxy S25 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy 2025 года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

Также Samsung подтвердила, что до конца года выпустит свой первый складывающийся втрое смартфон. "Трикладушка" Samsung станет прямым конкурентом Huawei Mate XT, но будет использовать G-механизм, при котором обе стороны экрана сворачиваются внутрь.

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