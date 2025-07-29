6 лучших наушников с влагозащитой: эксперты составили рейтинг / Скриншот с ютуба

Сегодня на рынке представлено множество отличных смартфонов, и выбрать лучший из них бывает непросто – даже если не учитывать защиту от внешних воздействий. Но если вы любитель активного отдыха, выбор девайса, способного выдержать воздействие воды, должен быть приоритетным.

Специалисты портала Tom's Guide составили топ-6 лучших смартфонов с защитой от воды, которые можно купить летом 2025 года. 

  • На первом месте iPhone 16 Pro Max, который имеет степень защиты IP68. Его можно использовать на глубине до 6 метров в течение получаса.

  • Google Pixel 9a на второй строчке, как лучший доступный Android-смартфон с влагозащитой. Но на такую глубину, как iPhone окунать его не стоит. Указано, что аппарат способен выдержать 30 минут под водой на глубине 1,5 метра.

  • Обычный iPhone 16 способен работать на той же глубине, что и премиальная модель, но при этом стоит куда дешевле. iPhone 15 тоже в топе, если хочется сэкономить еще больше. 

  • Samsung Galaxy S25 Ultra является лучшим флагманским смартфоном на Android с достойным уровнем защиты от проникновения воды. Согласно спецификациям, он способен выдерживать погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут.
  • Замыкает топ-6 Pixel 9, предлагающий флагманскую водонепроницаемость по отличной цене. Этот гуглофонспособен выдержать 30 минут на глубине 1 метр. 

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В Google Pixel 9 можно включить режим подводной съемки / фото Android Authority

УНИАН делились рекомендациями, как охладить перегревшийся смартфон и не превратить его в "кирпич". С повышением температуры летом возрастает и риск перегрева. Защитите свой гаджет и продлите срок его службы.

Напомним, с июня 2025 года в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

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