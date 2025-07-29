Некоторые из них даже можно использовать в качестве подводной камеры.

Сегодня на рынке представлено множество отличных смартфонов, и выбрать лучший из них бывает непросто – даже если не учитывать защиту от внешних воздействий. Но если вы любитель активного отдыха, выбор девайса, способного выдержать воздействие воды, должен быть приоритетным.

Специалисты портала Tom's Guide составили топ-6 лучших смартфонов с защитой от воды, которые можно купить летом 2025 года.

На первом месте iPhone 16 Pro Max, который имеет степень защиты IP68. Его можно использовать на глубине до 6 метров в течение получаса.

Google Pixel 9a на второй строчке, как лучший доступный Android-смартфон с влагозащитой. Но на такую глубину, как iPhone окунать его не стоит. Указано, что аппарат способен выдержать 30 минут под водой на глубине 1,5 метра.

Обычный iPhone 16 способен работать на той же глубине, что и премиальная модель, но при этом стоит куда дешевле. iPhone 15 тоже в топе, если хочется сэкономить еще больше.

Samsung Galaxy S25 Ultra является лучшим флагманским смартфоном на Android с достойным уровнем защиты от проникновения воды. Согласно спецификациям, он способен выдерживать погружение на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут.

Замыкает топ-6 Pixel 9, предлагающий флагманскую водонепроницаемость по отличной цене. Этот гуглофонспособен выдержать 30 минут на глубине 1 метр.

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УНИАН делились рекомендациями, как охладить перегревшийся смартфон и не превратить его в "кирпич". С повышением температуры летом возрастает и риск перегрева. Защитите свой гаджет и продлите срок его службы.

Напомним, с июня 2025 года в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

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