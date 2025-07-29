Православный праздник сегодня в народе получил название день Силы.

30 июля по новому календарю украинской церкви почитают память святого мученика Иоанна Воина - его считают покровителем несправедливо осужденных и обиженных. Какие традиции связаны с этим днем, какие есть народные приметы, а также что за праздник сегодня церковный отмечается по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

30 июля (по старому стилю это день 12 августа) чествуют мученика Иоанна Воина, жившего в IV веке.

Иоанн служил в армии императора Юлиана Отступника, а свое имя - Воин - получил за принадлежность к военному сословию. Это были времена, когда на христиан устраивали сильные гонения, в которых участвовали и солдаты. Но Иоанн сам исповедовал христианство, поэтому смириться с насилием, к которому его принуждали, он не мог.

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И тогда Воин решил предупреждать христиан о готовящихся облавах и помогал уйти им. Тех, кто все-таки попадал под арест, Иоанн проведывал в тюрьме. Об этом донесли императору и тот, будучи в гневе, приказал арестовать подданного и приговорил его к казни. Но Иоанн остался жив: Юлианн Отступник погиб, а воина выпустили на свободу.

Известно, что всю свою жизнь он посвятил помощи людям, молитве и посту. Умер Иоанн уже будучи в преклонном возрасте, в Константинополе (это сейчас Стамбул). Дата его смерти неизвестна, поэтому святого почитают в день, когда были найдены его мощи. Сейчас они находятся в храме Иоанна Богослова, к ним идут верущие с молитвами об исцелении и помощи.

Какой сегодня православный праздник отмечают по новому стилю еще:

почитают апостолов от 70-ти Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника;

священномучеников Полихрония, епископа Вавилонского, Пармения, Елимы и других;

священномученика Валентина Интерамского (Италийского), епископа, и трех учеников его мучеников Прокула, Ефива и Аполлония и правединика Авундия;

преподобную Ангелину, деспотису Сербскую.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 30 июля вспоминают великомученицу Марину Антиохийскую.

О чем просят у Иоанна Воина, обычаи дня, что нельзя делать сегодня

Святого Иоанна Воина считают заступником и помощником в непростые времена, а также покровителем воинов и всех страждущих. В молитвах к Иоанну просят защитить от несправедливости, наказать обидчиков, молятся святому об освобождении пленных и возвращении пропавших без вести.

В народе день прозвали Силин, или день Силы - в честь апостолов от 70-ти Силы, Силуана и других. Согласно народным поверьям, 30 июля - это день, когда человеку прибавляется силы. Сегодня не полагается лениться, наоборот - чем больше работы удастся сделать, тем крепче будет здоровье. По традиции также сеют озимые - верят, что зерно, посеянное в день Силы и Иоанна Воина, даст богатый урожай.

День благоприятен для начала новых дел, смены рода деятельности, поездок и переездов.

Церковь в этот день, как и в другой православный праздник, напоминает о том, что не следует предаваться злобе, зависти, мести, сквернословию и унынию. Необходимо хранить чистоту мыслей и поступков.

По народным поверьям, в день Иоанна Воина нельзя ни в коем случае отказывать в помощи - сам окажешься в беде. Также не стоит бездельничать, переедать или злоупотреблять алкоголем. Кроме этого, 30 июля - неблагоприятный день для решения денежных вопросов.

Приметы 30 июля - о чем говорит погода

По приметам дня можно судить о погоде, урожае и будущем:

день выдался прохладным - будет долго стоять сухая и ясная погода;

жара стоит - будет урожай грибов;

паутина в воздухе - к жарким и сухим дням;

звезды перед рассветом ярко мерцают - скоро будут дожди;

на рябине много ягод - к дождливой осени.

Сны на 30 июля - вещие, они могут сбыться в течение 10 дней.

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