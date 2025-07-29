Дороги и мосты ЕС не готовы к войне с Россией, - еврокомиссар

Европа выделяет 17 миллиардов евро на модернизацию дорог и строительство мостов, которые будут нужны военным.

В Европе говорят, что транспортная инфраструктура неподготовлена для войны с Россией. Танки НАТО, а также личный состав и военные грузы невозможно быстро перебросить по дорогам общего значения или железной дороге. Особенно неготовыми считают мосты и тоннели. Об этом сказал глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас в интервью Financial Times.

По словам Цицикостаса, в случае российского вторжения в страны НАТО для реагирования на восточные границы будут вызваны танковые подразделения. Он сказал Financial Times, что танки могут застрять в туннелях или вызовут обвал мостов. Поэтому ЕС планирует потратить 17 млрд евро на реконструкцию инфраструктуры континента, чтобы повысить военную мобильность. Эти деньги направят на модернизацию старых и расширение стратегических мостов, а также строительство новых.

Он пояснил, что от способности войск быстро перемещаться по континенту зависит его защита. А сегодня на перемещение войск от западных границ НАТО на восточные могут уйти недели или месяцы. Он добавил, что большая часть существующей инфраструктуры не была построена с учетом необходимости перевозки армий. В частности, европейские дороги рассчитаны на перемещение грузовиков весом до 40 тонн, тогда как танк весит до 70 тонн.

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По его информации, блок разрабатывает стратегию, чтобы обеспечить перемещение войск "за считанные часы, максимум за считанные дни" в ответ на атаку, модернизируя 500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, простирающихся по всему континенту. Какие это именно проекты, не сообщается из соображений безопасности.

Также ЕС сократит бюрократические процедуры, чтобы избежать "задержки танков в бумажной волоките" при пересечении границ, отметил Тзицикостас.

Financial Times сообщает, что стратегия транспортного ведомства является частью волны военных приготовлений по всему континенту на фоне предупреждений о возможном расширении конфронтации с Россией и запланированном сокращении присутствия США в Европе. Издание напомнило, что ЕС начинает план перевооружения на сумму до 800 млрд евро.

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Как писал УНИАН, в Польше рассматривают сценарий начала конфронтации с Россией до 2027 года. польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша должна хорошо подготовиться к такому развитию событий, оснастив армию и поддерживая стабильность общества.

Существенно увеличивает расходы на оборону и Германия. Ежегодный оборонный бюджет страны удвоится до 162 млрд евро в течение четырех лет. Эта сумма включает 9 млрд евро в год на помощь Украине в отражении российской угрозы.

Увеличивает расходы на оборону и Франция. По словам президента страны Эммануэля Макрона, из-за новых угроз Франция потратит 64 миллиарда евро (74,8 миллиарда долларов) на оборону в 2027 году. Это вдвое больше, чем в 2017 году.

Тем временем США не меняют планов по сокращению военного присутствия в Европе. По данным Politico, продолжается масштабная переоценка военного присутствия США по всему миру под руководством Пентагона. Следствием может стать перегруппировка американских войск с ростом напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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