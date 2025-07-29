Такие системы способны сбивать объекты на низкой высоте, рассказал Тимочко.

Немецкие системы ПВО IRIS-T способны не только выполнять общепринятые задачи по противовоздушной обороне, но и прикрывать американские установки Patriot. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Дело в том, что Patriot - это система ПВО дальнего радиуса действия. Они должны выполнять свои задачи. А эшелонированное прикрытие систем ПВО и происходит для того, чтобы могли все системы взаимодействовать и взаимоподдерживать друг друга. И они достаточно эффективно защищают те же РЛС. Они достаточно мобильны", - сказал Тимочко.

Кроме того, отметил Тимочко, боекомплект к IRIS-T значительно дешевле, если сравнивать с ЗРК Patriot.

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"А значит, такие системы дают возможность дорогостоящим Patriot и их уровня системам ПВО концентрироваться на стратегических целях противника. Или работать по вражеской авиации. Почему вражеская авиация боится подлетать близко к линии фронта. Потому что Patriot достигли их авиацию. А для того, чтобы прикрывать друг друга и используются системы ближнего и среднего радиуса действия. И они могут сбивать цели на малых высотах. Это тоже очень важно с учетом того, что противник часто запускает БПЛА и ракеты, которые пытаются максимально близко прижиматься к ландшафту. И IRIS-T здесь именно то, что нужно", - добавил Тимочко.

Также Тимочко отметил, что Украине важно наращивать совместное производство в том числе систем и боекомплектов к IRIS-T вместе с Германией. Ведь это позволит Украине быть как производителями, так и пользователями этого оружия.

"А значит, мы можем их применять абсолютно по своему усмотрению. Такая интеграция ВПК (Украины и Германии, - УНИАН) будет гарантировать и поддержку стран, несмотря на политическое состояние в той же Германии. Поскольку взаимозависимость всегда дает положительный результат. Для немцев это выгодно, потому что это оружие проходит апробацию на линии фронта. А это, если будет экспорт такой продукции, она сразу растет в цене", - пояснил Тимочко.

IRIS-T - важные новости

Накануне посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил, что Германия отправит в Украину еще одну систему ПВО IRIS-T. Отмечается, что это будет уже восьмая система, полученная Киевом от Берлина.

Также он отметил, что в целом Украина заказала у Германии 18 систем ПВО IRIS-T. Макеев отметил, что в каждую систему, которую сейчас производят в Германии для Украины, входят три пусковые установки SLM средней дальности, и две пусковые установки SLS короткой дальности.

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