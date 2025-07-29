Лидер этого рейтинга предлагает практичный интерьер и высокий уровень комфорта.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире, из-за чего автомобилистам трудно определиться, какую модель стоит купить. К счастью, эксперты могут помочь решить эту задачу.

В издании Auto Express назвали лучшие новые кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Эксперты объяснили, почему лидер этого рейтинга превосходит всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших кроссоверов для покупки в 2025 году:

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Skoda Elroq Hyundai Tucson Dacia Duster Skoda Kodiaq Hyundai Kona Kia EV9 Nissan Qashqai Kia Sportage BMW X3 Ford Explorer EV

Skoda Elroq признали лучшим кроссовером для покупки в 2025 году. Это полностью электрическая модель, которая выпускаетсяя с 2024 года.

По словам экспертов, Skoda Elroq предлагает высокий уровень комфорта для модели своего класса, а также просторный интерьер. Другим плюсом модели назвали уникальные функции, которые предлагают только автомобили бренда Skoda.

В издании отметили, что стоимость Skoda Elroq сопоставима с некоторыми компактными хэтчбеками. Эксперты заявили, что на эту модель стоит обратить внимание тем людям, которые ищут отличный электромобиль.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали лучшие недорогие автомобили с пробегом. В рейтинг вошли, в частности, Ford C-Max, Honda Accord, Mazda MX-5, BMW X3 и Lexus RX.

Кроме того, были определены 10 лучших электрокроссоверов 2025 года. В рейтинг вошли модели от производителей с разных стран мира, среди которых Kia EV3 и Skoda Enyaq.

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