Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире, из-за чего автомобилистам трудно определиться, какую модель стоит купить. К счастью, эксперты могут помочь решить эту задачу.
В издании Auto Express назвали лучшие новые кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Эксперты объяснили, почему лидер этого рейтинга превосходит всех своих конкурентов.
ТОП-10 лучших кроссоверов для покупки в 2025 году:
- Skoda Elroq
- Hyundai Tucson
- Dacia Duster
- Skoda Kodiaq
- Hyundai Kona
- Kia EV9
- Nissan Qashqai
- Kia Sportage
- BMW X3
- Ford Explorer EV
Skoda Elroq признали лучшим кроссовером для покупки в 2025 году. Это полностью электрическая модель, которая выпускаетсяя с 2024 года.
По словам экспертов, Skoda Elroq предлагает высокий уровень комфорта для модели своего класса, а также просторный интерьер. Другим плюсом модели назвали уникальные функции, которые предлагают только автомобили бренда Skoda.
В издании отметили, что стоимость Skoda Elroq сопоставима с некоторыми компактными хэтчбеками. Эксперты заявили, что на эту модель стоит обратить внимание тем людям, которые ищут отличный электромобиль.
Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты
Ранее эксперты назвали лучшие недорогие автомобили с пробегом. В рейтинг вошли, в частности, Ford C-Max, Honda Accord, Mazda MX-5, BMW X3 и Lexus RX.
Кроме того, были определены 10 лучших электрокроссоверов 2025 года. В рейтинг вошли модели от производителей с разных стран мира, среди которых Kia EV3 и Skoda Enyaq.