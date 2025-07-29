По словам экспертов, на эти кроссоверы стоит обратить внимание / Коллаж УНИАН, фото - Skoda, Dacia

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире, из-за чего автомобилистам трудно определиться, какую модель стоит купить. К счастью, эксперты могут помочь решить эту задачу.

В издании Auto Express назвали лучшие новые кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Эксперты объяснили, почему лидер этого рейтинга превосходит всех своих конкурентов.

ТОП-10 лучших кроссоверов для покупки в 2025 году:

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  1. Skoda Elroq
  2. Hyundai Tucson
  3. Dacia Duster
  4. Skoda Kodiaq
  5. Hyundai Kona
  6. Kia EV9
  7. Nissan Qashqai
  8. Kia Sportage
  9. BMW X3
  10. Ford Explorer EV

Skoda Elroq признали лучшим кроссовером для покупки в 2025 году. Это полностью электрическая модель, которая выпускаетсяя с 2024 года.

По словам экспертов, Skoda Elroq предлагает высокий уровень комфорта для модели своего класса, а также просторный интерьер. Другим плюсом модели назвали уникальные функции, которые предлагают только автомобили бренда Skoda.

В издании отметили, что стоимость Skoda Elroq сопоставима с некоторыми компактными хэтчбеками. Эксперты заявили, что на эту модель стоит обратить внимание тем людям, которые ищут отличный электромобиль.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали лучшие недорогие автомобили с пробегом. В рейтинг вошли, в частности, Ford C-Max, Honda Accord, Mazda MX-5, BMW X3 и Lexus RX.

Кроме того, были определены 10 лучших электрокроссоверов 2025 года. В рейтинг вошли модели от производителей с разных стран мира, среди которых Kia EV3 и Skoda Enyaq.

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