Дмитрий Леушкин объяснил, почему не стоит покупать самое дешевое топливо и переплачивать за премиальный бензин.

Водителям не стоит заправляться горючим на несетевых АЗС, если они хотят сохранить своего "железного коня" на ходу длительное время. Такое мнение в интервью УНИАН высказал основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

"На всех несетевых заправках с вероятностью 85% вы встретите "бодягу". "Бодягой" мы называем топливо, которое произведено на мини-НПЗ с добавлением 30-40% спирта, чтобы удешевить производство. Оно сейчас стоит 30-40 гривен за литр. Топливо хорошего качества стоит около 52 гривень за литр. И то, и то называется бензином. И то, и то можно продавать", - отметил эксперт.

По его словам, использование очень дешевого и некачественного топлива сокращает срок жизни двигателя авто.

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"В некачественном топливе у нас очень большое количество серы и, в результате химических реакций, образуется серная кислота. А что делает серная кислота с металлами? Уничтожает их. Она уничтожает выхлопную систему, катализаторы. Во-вторых, она уничтожает двигатели, поршневую группу. Это происходит не сразу, а через год-два", - отметил Леушкин.

В то же время премиальными бензинами эксперт заправляться также не советует, поскольку это экономически нецелесообразно:

С ними водители не экономят на расходе топлива. Это то же топливо - только с добавлением моющей добавки для того, чтобы помыть двигатель. Ее добавляют условно в пропорции ведро на бензовоз. Но что она моет, никто и никогда не знал и не видел.

Цены на топливо в Украине - последние новости

По словам заместителя председателя правления НБУ Сергея Николайчука, в Украине не ожидается до конца года существенного роста цен на топливо.

Вместе с тем, топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует стремительный рост цен на бензин и газ в Украине, если США все же введут анонсированные санкции против покупателей российской нефти. По его мнению, цены на бензин и дизель на украинских АЗС, в таком случае, взлетят на около 10 грн/литр, и автогаз - на 5 грн/литр.

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