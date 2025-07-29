Расширение текущей флагманской линейки случится уже этой осенью.

Xiaomi готовит к выходу свежий флагман для конкуренции с iPhone 17 Pro Max и Samsung S25 Ultra. Топовый смартфон Xiaomi 16 Pro Max должен появиться на рынке в сентябре-октябре. Надежный инсайдер DigitalChatStation опубликовал пачку слухов о девайсе.

Источник пишет, что Xiaomi 16 Pro Max будет оснащен тремя сенсорами на 50 Мп. Основной – SmartSens 590 размером 1/1.28" и с поддержкой LOFIC 2.0 для расширения динамического диапазона. Перископный модуль размером 1/1.95" будет иметь пятикратный оптический зум.

Также новинка получит массивную батарею 7500 мАч. Это сделает Xiaomi 16 Pro Max рекордсменом по части емкости АКБ среди флагманов. Другими характеристиками, которыми поделился инсайдер, стали зарядка 100 Вт и плоский дисплей с 2K-разрешением Real RGB,

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Кроме того, флагманский смартфон первым получит новейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 и будет работать на Android 16 с оболочкой HyperOS 3. Анонс китайской версии состоится осенью, а на глобальном рынке аппарат дебютирует весной следующего года.

В ранних утечках говорилось, что Xiaomi планирует вернуть одну из своих самых нестандартных фишек – дополнительный экран на задней панели Xiaomi 16 Pro Max. Младшие версии Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro будут компактнее и не получат этот необычный экран.

Презентация новых iPhone ожидается в начале сентября. По слухам, 17 Pro-модели получат новый телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом, 12 ГБ оперативной памяти и дисплей с эксклюзивным антибликовым покрытием. А модели Pro Max приписывают рекордный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

В свою очередь топовый Samsung Galaxy S26 Ultra наконец получит полностью новую основную камеру. Компания намерена использовать 200 МП модуль от Sony размером 1/1.1 вместо собственного. Также впервые за много лет прокачают скорость зарядки.

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