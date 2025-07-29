Бессмертный считает, что пока что заявление Трампа о новых санкциях против РФ является только "информационным инструментом".

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сократил сроки, которые ранее объявлял для кремлевского диктатора Владимира Путина по введению новых санкций, чтобы заставить его подписать мирное соглашение. Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный в интервью LIGA.NET рассказал, что на это было две причины.

"Первая причина в том, что Трампу крайне необходимо сегодня разного рода информационные сообщения, которые бы сбили шторм, поднимаемый против него по делу файлов Эпштейна. Ситуация там раскручивается в неприятную, я бы даже сказал, опасную для него сторону", - отметил Бессмертный.

По его словам, вторая причина касается успешного завершения переговорного процесса по таможенно-тарифным отношениям с Евросоюзом.

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"В области этого соглашения есть очень большой довесок двух вопросов - безопасности Европы и помощи Украине", - рассказал дипломат.

Однако, Бессмертный отметил, что на данный момент ультиматум президента США относительно новых санкций для России является лишь "информационным инструментом".

"Даже ответ из Москвы такого же характера. Потому что Медведев и Песков не являются фигурами, которые совершают действия, это фигуры, которые потрясают информационное пространство", - поделился посол.

При этом, Бессмертный выразил надежду, что эта ситуация будет иметь в дальнейшем развитие.

Реакция на новое заявление Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на заявление Трампа о сокращении срока ультиматума Россия продолжит войну в Украине, чтобы "защитить собственные интересы". При этом, Песков добавил, что в Кремле приняли во внимание слова президента США. Песков также выразил мнение, что процесс нормализации отношений с США замедлился.

Также мы писали, что экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что Трамп сейчас только пугает и шантажирует Путина, но о его проукраинской позиции пока рано говорить. Тем не менее, Огрызко считает, что Украине надо воспользоваться этой ситуацией.

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