Оказалось, что реализация проекта будет иметь ряд экономических и технических проблем.

Российская государственная корпорация "Газпром" потихоньку свернула планы по созданию нового газового хаба в Турции, с помощью которого Владимир Путин мечтал вернуть российский газ на рынок ЕС. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что Россия фактически потеряла европейский рынок из-за подрыва "Северного потока" и окончания транзита через Украину в 2024 году. Поскольку "Газпром" уже имеет две трубопроводные "нитки", которые ведут в Европу через Турцию, по приказу Путина компания изучала возможность расширения этого маршрута.

Путин впервые озвучил идею создания газораспределительного узла в Турции в октябре 2022 года. Он мечтал полностью заместить утраченный "Северный поток" именно турецким хабом. Путин даже называл турецкое направление безопаснее прямого европейского маршрута.

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По словам собеседников Bloomberg, близких к Кремлю, идея турецкого хаба принадлежала именно политическому руководству России, а не "Газпрому". Топ-менеджеры газовой компании сначала были удивлены этими предложениями, говорят источники. Однако "Газпром" был вынужден принять к исполнению это распоряжение.

Хотя сама Турция тоже проявила заинтересованность в идее Путина, проект так и не продвинулся дальше разговоров. "По мере того, как "Газпром" изучал детали предложения, он все больше терял интерес", - пишет Bloomberg.

Как говорят источники, турки хотели, чтобы россияне поставляли газ на их газовый хаб, а дальше Анкара уже сама продавала бы его в Европу. Конечно, менеджеров "Газпрома" такой вариант не устраивал.

Кроме того, слабым местом всей концепции была недостаточная мощность трубопроводов, которые идут из Турции в Грецию и Болгарию.

По словам источников, руководство "Газпрома" давно прекратило обсуждать турецкий хаб как внутри компании, так и на встречах с чиновниками.

Позиция Турции относительно планов газового хаба не изменилась, и она по-прежнему готова сотрудничать с Россией в рамках совместного предприятия для этой инициативы, по словам неназванного турецкого чиновника, знакомого с этим вопросом. Однако, чиновник признал, что процесс несколько затянулся.

"После месяцев рассмотрения вариантов компания ["Газпром"] пришла к выводу, что этот проект нежизнеспособен, и в значительной степени приостановила работы", - пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Вместе с тем, отмечает издание, отказ от идеи газового хаба не влияет на текущие бизнес-отношения "Газпрома" с Турцией, которая остается одним из крупнейших покупателей российского газа.

Российский нефтегазовый экспорт

Как писал УНИАН, по последним подсчетам аналитиков рынка, с начала полномасштабной войны Европа заплатила России за газ и нефть больше, чем потратила на помощь Украине. И сегодня основным маршрутом поставок является именно турецкий поток.

Также мы рассказывали, что нефтяной картель ОПЕК+ решил нарастить добычу нефти на фоне и без того падающих цен на нефть. Это будет означать потерю доходов для России.

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