Укрытия имеют куполообразную крышу и противоударные двери.

Россия активно строит защищенные укрытия на аэродромах, которые находятся вблизи границы с Украиной. Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что действия россиян могут быть ответом на успешные удары украинских дронов по аэродромам и другим военным объектам РФ. В связи с этим Россия начала программу защиты уязвимых самолетов на ряде аэродромов.

По данным британской разведки, защищенные укрытия россияне планируют построить на авиабазах Миллерово, Курск-Восточный и Гвардейское. На спутниковых фото видно, что укрытия имеют куполообразную крышу и противоударные двери.

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В британской разведке напомнили, что авиабаза Миллерово находится в 17 км к востоку от российско-украинской границы. Она в последний раз подвергалась атаке со стороны Украины 22 июля 2025 года.

В РФ строят защитные сооружения на авиабазах после операции "Паутина"

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что на некоторых российских авиабазах началось строительство защитных сооружений. Они призваны защитить самолеты РФ от ударов украинскими дронами.

Спутниковые снимки от 7 июля показали, что оккупанты построили около 10 укрепленных бункеров с земляным покрытием, 12 бетонных сооружений типа бункеров без земляного покрытия и 8 зданий в стиле ангаров на авиабазе Халино в Курской области.

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