Это мог быть демонстративный шаг от Лукашенко, считает Иван Тимочко.

Россия регулярно запускает беспилотники через территорию Беларуси. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Просто Россия их (Беларусь, - УНИАН) использует, совершенно не согласовывая, скорее всего, с белорусами. Использует их как свою территорию. Возможно, Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, - УНИАН) или еще кто-то решили показать, что тоже могут, что "батька" не просто абсолютная марионетка, и может ножкой топнуть. Поэтому так показательно это сделано", - отметил Тимочко.

По его словам, белорусы прекрасно знают, что "Шахеды" пролетают через их территорию, хоть и, "возможно, с российских военных баз".

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"Мы же вспоминаем, что и наступление было в свое время. Поэтому это их внутренняя каша, в которой они сами барахтаются. Нам стоит вопрос, как обезопасить эти границы, чтобы не было этих пролетов", - сказал председатель Совета резервистов.

Участие Беларуси в войне против Украины

Накануне министерство обороны Республики Беларусь сообщило о сбитии неизвестного беспилотника над Минском. Там также отметили, что на фоне этого в Беларуси принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства страны.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал о подготовке Россией "чего-то" под видом учений в Беларуси. Он отметил, что "именно так обычно начинаются новые атаки" россиян.

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