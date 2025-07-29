Москва начинает терять свое влияние в Балтийском регионе, отметил Александр Мусиенко.

Россия пытается проверить реакцию НАТО на ее действия, проводя различные гибридные атаки в западных странах. Такое мнение в эфире "24 Канала" озвучил военный эксперт, военнослужащий Александр Мусиенко.

"Ранее Россия применяла тактики нарушения воздушного пространства той же Эстонии под видом каких-то учебных полетов... Теперь они перешли к следующим этапам. Первое – это уничтожение или повреждение инфраструктуры. Разного типа – начиная с интернет-кабелей, заканчивая тем, что они пытались совершать другие диверсии, в частности против трубопроводов и глушили GPS-сигналы", – рассказал Мусиенко.

Кроме того, как отметил эксперт, еще одной из частей российской гибридной войны является запуск "неизвестных" дронов над полигонами учебных центров для украинских военных в европейских странах.

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"Примерно год назад ведущие разведки европейского континента предупреждали о том, что Россия может прибегать к эскалации гибридной войны и перейти к другим проявлениям гибридной войны. В частности к диверсиям, террористическим актам на территориях стран ЕС", – добавил Мусиенко.

Он отметил, что сейчас Россия не может простить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку из-за этого Москва теряет свое влияние на регион.

"Они не могут простить, что присутствие Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря только растет. Как следствие – те же возможности Балтийского флота РФ только уменьшается. На прошлой неделе Путин не смог провести большой парад военно-морских сил из-за того, что была угроза дронов. И есть и другие ограничения, которые у них возникают, потому что Россия теряет преимущество на Балтике. Конечно, это очень сильно беспокоит, например, город Балтийск, где расположена штаб-квартира Балтийского флота РФ. И Россия ищет различные пути для того, чтобы проверять реакцию НАТО", – пояснил Мусиенко.

Гибридная война РФ против Европы: важные новости

Ранее о том, что Россия может быть готова к войне с Европой уже в 2027 году предупредил польский премьер Дональд Туск. По его словам, Варшава сейчас активно готовится к такому сценарию.

Также Служба внешней разведки Украины (СВР) сообщала, что Россия увеличила количество гибридных атак против стран Европы. Отмечается, что основными целями России в Европе стали энергетика, транспорт и связь.

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