На момент написания новости петиция уже набрала 148 подписей из 500 необходимых.

В Черкассах собирают подписи, чтобы предоставить легендарному рок-музыканту Оззи Осборну звание почетного гражданина города.

Соответствующая петиция появилась на официальном портале Черкасского городского совета. Автор петиции объясняет свое предложение тем, что Оззи Осборн сделал выдающийся вклад в развитие культуры.

Петиция была подана 26 июля, а сбор подписей стартовал 28 числа. На момент написания новости она набрала 148 подписей из 500 необходимых.

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До завершения сбора подписей осталось 29 дней.

Оззи Осборн умер 22 июля

Напомним, выдающийся музыкант Оззи Осборн умер утром 22 июля, о чем сообщила его семья. Он отошел в вечность всего через несколько недель после того, как отыграл прощальный концерт для поклонников. Ему было 76 лет.

Музыкант имел серьезные проблемы со здоровьем. В частности, Осборн страдал от болезни Паркинсона.

Легендарный исполнитель поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России. В частности, он выпустил альбом Patient Number 9, винил которого был представлен в цветах украинского флага. Средства от продаж, как обещалось, должны были перечислить волонтерской организации Third Wave Volunteers.

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