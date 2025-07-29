Чувство юмора и стремление к успеху имеют значение, отметила специалист.

Названы модели поведения женщин, которых, по мнению психологов, действительно трудно любить.

"Женщины с доминирующими чертами личности иногда не осознают, что их поведение играет большую роль в их способности получать желаемое. Независимо от того, пытаются ли они понять, как влюбить в себя мужчину, или как добиться желаемого в профессиональной сфере, честный взгляд на свое поведение имеет решающее значение для их конечного успеха и общей привлекательности", - отметила лайф-коуч Митци Бокманн в статье для YourTango.

Вот какие модели поведения она выделила:

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Она не знает, чего хочет. Если вы женщина, которая не знает, кто она, которая не оценила себя как следует и не поняла, чего хочет, вам будет трудно быть привлекательной и жить той жизнью, которой вы хотите.

Она все принимает на свой счет. У таких женщин заниженное самолюбие. Все плохое, что происходит в мире, они фильтруют через свое восприятие себя.

Она негибкая. Женщины, которые получают желаемое от мира, гибки. Они готовы принять все, что им предстоит, и приспособиться к этому. Негибкость связана с более низкой удовлетворённостью отношениями, уменьшением эмоциональной поддержки, увеличением негативных конфликтов и даже физической агрессии в романтических отношениях. Исследования показывают, что женщины-лидеры, особенно демонстрирующие авторитарное поведение, отклоняющееся от традиционных гендерных стереотипов теплоты и заботы, могут испытывать потерю привлекательности.

У нее нет чувства юмора. Жизнь может быть невероятно сложной, и успешные женщины могут посмеяться над тем, насколько она тяжела. Некоторые исследования показывают, что мужчины склонны использовать юмор более агрессивно, в то время как женщины могут предпочитать более аффилиативный или самоутверждающий стиль. Хотя женщин иногда воспринимают менее остроумными, чем мужчин, эффективное использование юмора женщинами может привести к положительным социальным результатам и усилению влияния.

Она немотивированная. Ключ к успеху - в жизни, в карьере, в отношениях и в воспитании детей - это решимость. Решимость добиться успеха, получить желаемое и не позволить ничему встать у вас на пути.

"Женщины слишком долго жили за кулисами, позволяя своей "женственности" мешать им следовать за своими мечтами. Я бы сказала: то, что делает нас женщинами, - самосознание, целеустремлённость, гибкость, чувство юмора и черты характера, которыми мы обладаем от природы, - дает нам все необходимые инструменты, чтобы добиться желаемого в этом мире", - добавила Бокманн.

Напомним, ранее коус рассказала, какие мужские черты "сводят с ума" женщин высшего класса.

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