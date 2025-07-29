Температура в столице упадет до +21°.

В среду, 30 июля, в Киеве резко похолодает. Температура в столице упадет на 7-9 градусов, по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение ближайших суток столбики термометров в столице покажут +19°...+21°. В столице ожидается пасмурный день с дождями и грозами.

Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 740-742 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +23°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.

В Тернополе 30 июля ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +23°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +16°, днем +23°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду ночью будет +17°, днем +19°, пасмурно, дождь с грозой.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +20°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +21°...+32°.

В Одессе 30 июля - облачно с прояснениями, температура ночью +20°, днем +28°.

В Херсоне в среду ночью будет +22°, днем +33°, ясно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +32°, возможен небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +36°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +33°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +36°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в среду будет ясно, +22°...+32°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +20°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +36°.

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