Три производителя из Персидского залива могут относительно быстро нарастить добычу.

Президент США Дональд Трамп резко сократил срок введения самых жестких на сегодняшний день санкций в отношении экспорта российской нефти до 12 дней. Масштаб угрозы может заставить инвесторов учитывать этот риск.

Энергетический обозреватель Reuters Рон Буссо пишет, что применение 100%-ых пошлин для покупателей российской нефти, крупнейшие из которых Индия и Китай, может привести к сбоям в мировых поставках. Только в июне Россия экспортировала 4,68 млн баррелей сырой нефти в день, что составляет около 4,5% мирового спроса.

Введение вторичных пошлин может привести к резкому скачку цен на нефть, что может оказать давление на инфляцию в США, и это может удержать Трампа от такого решения, даже если он "разочарован" во Владимире Путине. В то же время президент США славится непредсказуемой политикой в отношении России, что может заставить некоторых инвесторов с осторожностью относиться к этому риску.

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По данным Международного энергетического агентства, в 2025 году мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 700 000 баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2009 года, в то время как предложение, по прогнозам, резко возрастет на 2,1 млн баррелей в сутки до 105,1 млн баррелей в сутки в этом году.

В последние месяцы рост предложения в основном обусловлен увеличением добычи нефти группой нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией (ОПЕК+). Увеличение добычи ОПЕК+ привело к сокращению резервных производственных мощностей группы, но по состоянию на июнь Саудовская Аравия по-прежнему располагала 2,3 млн баррелей в сутки, которые она может ввести в эксплуатацию в течение 90 дней, а ОАЭ и Кувейт - 900 000 баррелей в сутки и 600 000 баррелей в сутки соответственно.

Это означает, что три производителя из Персидского залива могут относительно быстро нарастить добычу в случае внезапного перебоя с поставками после введения санкций США в отношении России.

Добыча и экспорт нефти - последние новости

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) договорилась о повышении добычи на 548 000 баррелей в день в августе. Это решение отменяет сокращение на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые были введены группой.

По данным Международного энергетического агентства, в России ухудшается ситуация с экспортом сырой нефти и нефтепродуктов, что ставит под сомнение способность Москвы поддерживать производственные мощности.

В то же время экспорт нефти из России достиг максимального уровня за месяц после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти, если Москва не заключит мир с Украиной.

Позже США и Евросоюз заключения торгового соглашения, договорившись, что Брюссель откажется от российской нефти в пользу американского сырья. На этом фоне цены на нефть пошли вверх.

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