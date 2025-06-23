Людмила Жерновская

Теперь компания будет работать над обеспечением исполнения решения суда.

Национальная акционера компания "Нафтогаз Украины" выиграла арбитраж против российского "Газпрома". Дело рассматривали в Швейцарии.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Международный арбитражный трибунал обязал российскую энергетическую компанию выплатить "Нафтогазу" 1,37 млрд долларов.

Как пояснил Корецкий, с мая 2022 года "Газпром" прекратил платить, нарушая контрактные обязательства по принципу "take or pay" (условие в договоре, согласно которому покупатель обязан либо забрать товар у поставщика, либо заплатить за него определенную сумму, даже если он не заказывал или не использовал весь объем, - ред:)

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"В сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитраж, который "Газпром" пытался заблокировать через российские суды. Это не сработало. Теперь имеем конечное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью стал на сторону "Нафтогаза"".

Нафтогаз судится с Газпромом

Напомним, в конце 2019 года было подписано соглашение о транспортировке газа через Украину сроком на пять лет. По контракту, "Газпром" обязался оплачивать фиксированный объем транзита, даже если физически газа будет прокачано меньше.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году, транзит продолжался, хотя и в уменьшенных объемах.

Уже в сентябре стало известно, что "Нафтогаз" подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже.

От "Газпрома" хотят получить оплату за услугу по организации транзита природного газа через территорию Украины, которую российская компания не оплатила вовремя и в полном объеме.

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