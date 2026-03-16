Этих работников кратически не хватает: какие профессии пользуются наибольшим спросом в Украине

40% работников этой сферы рассматривают возможность уйти из отрасли в ближайшие два года из-за стресса и низкой зарплаты.

Большинство работодателей в сфере общественного питания и гостиничного хозяйства столкнулись с острым дефицитом персонала в Украине.

Результаты исследования "OLX Работа", которое находится в распоряжении УНИАН, свидетельствуют, что среди основных трудностей, с которыми сталкивались работодатели сферы HoReCa (отели, рестораны, кафе, бары и другие заведения) в течение последних шести месяцев, чаще всего называли нехватку персонала. О кадровом дефиците сообщили 82% опрошенных.

Отмечается, что наибольший дефицит кадров работодатели ощущают на позициях поваров и их помощников. Также сложно найти официантов, барменов и технический персонал.

Кроме того, 24% опрошенных работников этой сферы рассматривают возможность перехода в другую отрасль в течение ближайших одного-двух лет, а 16% планируют покинуть HoReCa уже в ближайшие шесть месяцев.

Среди тех, кто задумывается о смене работы, чаще всего в качестве причины называют высокий уровень стресса и эмоциональное истощение. Об этом сообщили 46% респондентов. Еще 44% отметили низкий уровень оплаты труда.

Среди других распространенных причин: отсутствие возможностей для профессионального развития и карьерного роста (29%), нестабильный или неудобный график работы (28%), неудовлетворительные условия труда (25%), а также напряженная атмосфера или конфликты в коллективе (22%).

