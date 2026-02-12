В Украине острый дефицит кадров: как работодатели удерживают работников

Для большинства работодателей сохранение персонала в полном составе стало приоритетной задачей.

Украинский бизнес переживает острый дефицит кадров на рынке труда, из-за которого компании все больше инвестируют в удержание работников и конкурентные зарплаты.

Как говорится в переданном УНИАН исследовании кадрового портала GRC.ua "Барометр рынка труда", в 2025 году компании сделали ставку на удержание команд.

Отмечается, что для 65% работодателей сохранение персонала в полном составе стало приоритетным, а более 60% компаний пытались удержать конкурентный уровень оплаты труда.

Бизнес все четче осознает, что замена ключевого специалиста сегодня дороже и сложнее, чем любая другая операционная потеря. Параллельно компании концентрировались на сохранении клиентов и рынков сбыта.

Аналитики отмечают, что отдельным блоком в HR-стратегиях крупных компаний стала безопасность. В 2025 году она окончательно перестала быть ситуативным решением и превратилась в системный элемент управления персоналом. Обустройство укрытий, гибкие графики работы, дистанционные форматы занятости стали базовым условием удержания людей. Безопасность все чаще воспринимается не как расход, а как инвестиция в доверие сотрудников к работодателю.

"Ключевой задачей для украинского бизнеса в 2026 году остается закрепление стабильности. В центре стратегий компаний – удержание персонала, конкурентная оплата труда и сохранение экспертизы внутри команд. Кадровый дефицит, который стал одним из главных рисков 2025 года, в 2026 году только усиливает свое значение, поэтому работодатели все чаще выбирают модель "удержать и развить", а не "сократить и заменить", - отметили аналитики.

Аналитики портала OLX Работа сообщали, что лидерами по спросу на работу в Украине остаются разнорабочие и строители, а среди студентов – вакансии с частичной занятостью. Медианные зарплаты тогда колебались от 10 до 65 тыс. грн.

По данным исследования "Барометр рынка труда", большинство украинских компаний в 2025 году повышали зарплаты сотрудникам, однако рост в основном был умеренным и часто не перекрывал инфляцию. В то же время значительная часть работников заявляла, что их доходы фактически не изменились или даже уменьшились.

