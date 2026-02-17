Где Украине взять миллионы работников: эксперт предупредил о критическом дефиците рук

Украине стоит искать внутренние резервы и привлекать рабочих из-за рубежа.

Украина уже в ближайшее десятилетие может столкнуться с беспрецедентным дефицитом рабочей силы. По разным оценкам, в ближайшие 10 лет Украине может не хватать от 4 до почти 9 миллионов рабочих рук, рассказал глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник в интервью УНИАН.

По его словам, оценка Министерства экономики, обнародованная еще в декабре 2023 года, свидетельствует о нехватке 4,2-4,6 миллиона рабочих рук в течение ближайших 10 лет из-за массовой миграции, оттока населения в связи с войной, а также из-за глубокого демографического кризиса и сокращения численности украинцев.

При этом уже осенью 2025 года представительница Международной организации труда (МОТ) заявила, что Украине в целом потребуется 8,6-8,7 миллиона рабочих рук.

Видео дня

Эксперт отметил, что можно искать внутренние резервы, создавая условия для людей с инвалидностью, которых насчитывается более 3 миллионов, чтобы они выходили и работали. Также, по его словам, стоит искать возможности по преодолению эйджизма и привлечению на работу людей более пожилого возраста или молодежи до 18 лет.

"Попытки привлечь людей на рынок труда все же ограничиваются именно нашим демографическим ресурсом и общей демографической ситуацией в стране. Мы физически вымираем: у нас рождается людей каждый год меньше почти на 300 тысяч по сравнению с теми, кто умирает. Поэтому нам нужно искать возможности по привлечению рабочих рук из-за рубежа, по привлечению талантливых людей", - сказал эксперт.

Работа в Украине - главные новости

По данным исследования кадрового портала GRC.ua "Барометр рынка труда", украинский бизнес переживает острый дефицит кадров, из-за которого компании все больше инвестируют в удержание работников и конкурентные зарплаты.

Даже коммунальные службы Киева столкнулись с огромным дефицитом кадров, который не дает им полноценно функционировать. В столице нет района, который был бы укомплектован работниками коммунальной сферы полностью.

Вас также могут заинтересовать новости: