Теперь все украинцы могут проверить ограничения на выезд за границу онлайн, - ГПСУ

В Украине запустили сервис "Личный кабинет", где можно узнать, есть ли ограничения на выезд за границу для каждого человека, но это не будет касаться запрета из-за военного положения. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Отныне граждане смогут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый сервис "Личный кабинет" касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы, другие долги).

"Ограничения в связи с военным положением проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются", – отмечают в ГПСУ.

В ГПСУ уверяют, что все данные защищены в соответствии с Законом "О защите персональных данных".

Как работает сервис "Личный кабинет"

Пограничники рассказали, как работает "Личный кабинет". Отмечается, что регистрация происходит через электронную подпись id.gov.ua, "Дія.Підпис", BankID или КЭП.

"Проверка в режиме реального времени – система автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ. Результат – мгновенно появляется статус: "Ограничений нет" или "Есть временное ограничение", – сообщают в ГПСУ.

Правительство отменит ограничения на выезд за границу для всех женщин

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины решил отменить ограничения на пересечение границы для всех женщин без исключений.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что ограничение на пересечение границы отменяется для всех женщин без исключений, независимо от занимаемых должностей в органах государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятиях и судах.

Ранее ограничения на выезд за границу распространялись, в частности, на женщин, занимающих высокие государственные должности, включая членов Кабмина, руководителей центральных органов власти и их заместителей. Также речь шла о депутатах, судьях, правоохранителях и руководителях государственных предприятий.

