Попасть в Польшу станет сложнее: популярный пограничный пункт закроют на длительный ремонт

Ремонтные работы будут проводиться с 15 июня 2026 года по ноябрь 2027 года.

В пункте пропуска "Шегини – Медика" начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Польшу. Работы продлятся с 15 июня 2026 года по ноябрь 2027 года, сообщила Львовская таможня.

В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска "Шегини – Медика" в этот период осуществляться не будет. В то же время пропуск автобусов из Польши в Украину будет осуществляться в штатном режиме.

"Для пересечения государственной границы в направлении выезда из Украины в Польшу необходимо выбирать другие пункты пропуска на украинско-польской границе. Просим перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов и заблаговременно информировать пассажиров", – говорится в сообщении.

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Пересечение границы с Польшей – последние новости

Специалисты юридического отдела Visit Ukraine рассказывали, как сейчас пропускают на границе с Польшей, от чего зависит время прохождения границы, когда на самом деле возникают задержки, какие пункты пропуска лучше выбирать и какие документы нужны для пересечения.

В начале 2026 года в Польше на границе с Украиной произошел технический сбой в работе базы данных – это затронуло все пункты пропуска во Львовской и Волынской областях. Из-за этого поезда оформлялись в замедленном режиме.

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