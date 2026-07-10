Юрист объяснила, какие документы на самом деле нужны несовершеннолетним для выезда за границу.

Несовершеннолетние украинцы в возрасте 16–17 лет уже могут самостоятельно выезжать в другие страны, однако на практике при пересечении границы иногда возникают спорные ситуации. В частности, некоторые юноши сталкиваются с требованием предъявить военно-учетный документ, хотя закон прямо этого не предусматривает.

Адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрижакова рассказала в комментарии УНИАН, какие документы нужны для выезда за границу мужчине и что делать в случае неправомерных требований.

Можно ли выехать из Украины без приписного – ответ эксперта

Прежде всего адвокат уточнила, что когда люди спрашивают, нужно ли приписное для выезда из Украины, они используют некорректный термин, так как само понятие "приписное" уже фактически не используется. Сейчас, по ее словам, речь идет о военно-учетном документе, и, несмотря на распространенное мнение, он не является обязательным для пересечения границы юношами в возрасте 16–17 лет.

Видео дня

Она подчеркнула, что действующее законодательство и Правила пересечения государственной границы, утвержденные постановлением Кабинета Министров № 57, предусматривают ограничения на выезд во время военного положения только для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет:

"Юноши в возрасте 16–17 лет являются несовершеннолетними, и у Государственной пограничной службы Украины нет правовых оснований для того, чтобы ограничивать их выезд за границу".

В то же время, как пояснила эксперт, на практике встречаются случаи, когда пограничники все же требуют такой документ у несовершеннолетних. В такой ситуации, по ее словам, следует подчеркнуть, что лицу не исполнилось 18 лет, поэтому требование предоставить военно-учетный документ на него не распространяется.

Нужно ли брать справку из военкомата для выезда за границу

Если же юноше все равно отказали в пересечении границы, его родители или законные представители имеют право потребовать от пограничников письменное решение об отказе с указанием конкретного правового основания. Одновременно адвокат порекомендовала обратиться на горячую линию Государственной пограничной службы Украины и сообщить о ситуации:

"Если потребовать письменное решение, пограничники могут разрешить выезд, ведь законных оснований для такого отказа нет".

Говоря о перечне документов, необходимых для выезда за границу, Дрижакова отметила, что юношам до 18 лет обычно достаточно иметь только загранпаспорт, хотя в некоторых случаях для подтверждения возраста также может понадобиться свидетельство о рождении.

Кроме того, адвокат напомнила, что правовая база относительно того, требуется ли разрешение на выезд за границу в 16 лет, основывается прежде всего на статье 313 Гражданского кодекса Украины.

Эта статья прямо предусматривает право физического лица, достигшего соответствующего возраста, на самостоятельный выезд за пределы страны, что, в частности, предполагает возможность пересекать границу без нотариально заверенного согласия родителей и без их сопровождения.

Ранее мы писали, какие документы нужно брать с собой для выезда за границу совершеннолетним украинцам.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

Вас также могут заинтересовать новости: