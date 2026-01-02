Пенсия лицам с инвалидностью вырастет из-за повышения прожиточного минимума.

В Украине лицам, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем, назначается пенсия по инвалидности. Выплаты начисляет Пенсионный фонд, а их размер зависит от группы и стажа заболевания. Адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская рассказала в комментарии УНИАН, сколько получат такие украинцы в 2026 году и стоит ли ожидать роста суммы.

Какой будет пенсия по инвалидности в Украине в 2026 году

Согласно законодательству,такой вид помощи выплачивается в процентах от пенсии по возрасту и зависит от установленной группы.

"То есть государство сначала определяет, какую пенсию человек должен получать по возрасту, а уже потом применяет соответствующий процент в зависимости от группы. В результате фактический размер выплат по инвалидности может быть как равным сумме по возрасту, так и меньше", - пояснила адвокат.

Видео дня

Итак, при 1 группе выплачивается 100% пенсии по возрасту, и это самый большой показатель. Если другим лицам назначается пенсия по инвалидности - 2 группа получает 90% выплат по возрасту, а 3 группа - 50%.

При этом минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который в 2026 году составляет 2595 гривен.

Какими будут выплаты по инвалидности у ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС

Для лиц с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС и ликвидаторов в Украине действуют отдельные механизмы начисления пенсионных выплат.

Как рассказала адвокат, согласно закону "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", государство установило минимальные пороги для выплат по инвалидности (вследствие увечья или заболевания) и в связи с потерей кормильца.

На бумаге эти цифры выглядят так:

1 группа - 6 000 гривен;

2 группа - 4 800 гривен;

пенсия по инвалидности 3 группа - 3 700 гривен.

"Однако важно понимать: указанные выше суммы являются лишь "нижним предохранителем". Благодаря Постановлению КМУ № 1210, реальные выплаты рассчитываются в процентах от средней зарплаты по стране, что делает их значительно выше", - рассказала адвокат.

По словам Капустинской, для лиц с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС пенсия напрямую зависит от средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год:

1 группа - 100% средней зарплаты, но не менее 6000 гривен;

2 группа - 80%, но не менее 4800 гривен;

3 группа - 60%, но не менее 3700 гривен.

Эксперт отметила, что, поскольку уровень заработка в Украине демонстрирует рост (даже в условиях инфляции), в 2026 году произойдет автоматический перерасчет этих выплат на основе показателя за 2025 год.

"Для сравнения, минимальный размер пенсионной выплаты для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 01.03.2025 составлял: для 1 группы инвалидности - 17 486,60 гривен, 2 группы - 13 989,28 гривен, 3 группы - 10 491,96 гривен", - сказала Капустинская.

Она подчеркнула, что точные суммы перерасчета будут известны в феврале 2026 года, поэтому по состоянию на сегодня можно лишь спрогнозировать "законный минимум":

1 группа получит ~20 300 - 21 000 гривен;

размер пенсии по инвалидности 2 группы составит ~16 240 - 16 800 гривен;

3 группа будет иметь ~12 180 - 12 600 гривен.

"Данные цифры являются приблизительными и базируются на прогнозных показателях Минэкономики по зарплате, которая учитывается для исчисления пенсий (средняя зарплата в Украине, с которой уплачены страховые взносы за 2025 год)", - подчеркнула адвокат.

Для тех, кто не имеет группы инвалидности, механизм начисления другой. Анастасия Капустинская объяснила, что их выплаты регулируются Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, но с учетом чернобыльских льгот (в частности снижение пенсионного возраста).

Также эксперт рассказала, как вырастет размер пенсии по инвалидности 3 группы и других у ликвидаторов аварии. Нас ожидает мартовская индексация: показатель зарплаты в формуле будет проиндексирован (ориентировочно на 15%). Это добавит к выплатам в среднем 400-700 грн.

Есть минимальные гарантии для 2-й категории: для ликвидаторов с большим стажем (30 лет для женщин / 35 для мужчин) минимум, который в 2025 году составлял 3370 гривен, в 2026 году может вырасти до 3 800 - 3 900 гривен.

При этом, как отметила адвокат, самым болезненным вопросом остаются "чернобыльские" надбавки за вред здоровью (для 2 и 3 категорий). Сейчас они составляют символические 170,82 гривен и 113,88 гривен соответственно, и эти суммы не пересматривались годами.

"2026 год принесет ликвидаторам ощутимое повышение выплат, особенно тем, чья помощь по инвалидности привязана к средней зарплате по стране. Однако пенсионерам стоит внимательно следить за февральскими постановлениями Кабмина, которые определят окончательные коэффициенты перерасчета", - резюмировала Капустинская.

справка Капустинская Анастасия Юрист В 2021 году получила степень магистра права в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Сейчас учится в University of London по последипломной программе по праву (Postgraduate Diploma in Law). Профессиональный путь в праве начала в 2022 году с должности помощника адвоката, а уже в 2025 году получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Специализируется в сфере хозяйственных споров, военного права и административно-правовых отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: