С 1 января 2026 года в Украине меняется размер прожиточного минимума для разных категорий населения.

В 2026 году с 1 января в Украине увеличился прожиточный минимум. К его размеру привязан ряд разнообразных социальных выплат. Поэтому сумма некоторых видов пособий тоже выросла - украинцам стоит запомнить новые числа.

Младший юрист практики судебных споров юридической компании RELIANCE Карина Чапкий и адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская в комментарии УНИАН рассказали, как в этом году изменился прожиточный минимум и какая минимальная пенсия в Украине будет у военных и лиц с инвалидностью.

Какой прожиточный минимум в Украине в 2026 году

Как рассказала Карина Чапкий в соответствии с Законом Украины "О государственном бюджете на 2026 год", прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц будет установлен в размере 3209 гривен.

Для основных социальных и демографических групп населения он будет составлять:

для детей в возрасте до 6 лет - 2817 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3512 грн;

для трудоспособных лиц - 3328 грн;

для лиц, утративших трудоспособность, - 2595 грн.

У лиц, утративших трудоспособность, прожиточный минимум применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда и составляет 1600 гривен.

Минимум для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, прокурора окружной прокуратуры, у работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, определен на уровне, установленном для соответствующего государственного органа по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Какими будут алименты в 2026 году

Анастасия Капустинская рассказала, какие виды выплат вырастут в этом году. Одна из них - алименты. Согласно статье 182 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер составляет 50% прожиточного минимума (ПМ) для ребенка соответствующего возраста.

Для детей в возрасте до 6 лет - ПМ (2 817 грн) × 50% = 1408,50 грн.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет - ПМ (3 512 грн) × 50% = 1756 грн.

Минимальные алименты 2026 года не могут быть меньше этих сумм, независимо от зарплаты плательщика.

Какой будет помощь одиноким матерям и отцам

Согласно закону "О государственной помощи семьям с детьми" помощь на детей одиноким матерям, отцам и усыновителям предоставляется в размере, равном разнице между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Таким образом, максимальная помощь одиноким матерям в 2026 году составит:

на ребенка до 6 лет - 2 817 грн;

на ребенка от 6 до 18 лет - 3 512 грн;

на ребенка от 18 до 23 лет (если учится) - 2 595 грн (как для трудоспособных или нетрудоспособных, в зависимости от категории).

Также существует временная помощь детям, если родители уклоняются от алиментов. Этот вопрос, по словам Капустинской, регулируется Постановлением Кабмина № 189 и базируется на нормах Закона "О государственной помощи семьям с детьми". Размер помощи составляет разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи, но не менее 50% ПМ. В 2026 году будут гарантированными такие суммы: на ребенка до 6 лет - 1 408,50 грн и от 6 до 18 лет - 1 756,00 грн.

Какая минимальная пенсия в Украине по инвалидности

Анастасия Капустинская рассказала, что выплаты регулируются Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью". Основной размер помощи привязан к прожиточному минимуму (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность (2 595 грн в 2026 году). Лицам с инвалидностью с детства будут платить:

I группа: 100% ПМ (2595 грн);

II группа: 80% ПМ (2076 грн);

III группа: 60% ПМ (1557 грн);

несовершеннолетние дети с инвалидностью: 70% ПМ (1 816,50 грн).

Эксперт добавила, что, кроме основной помощи, к этим выплатам добавляется надбавка на уход, которая также рассчитывается как процент от прожиточного минимума для соответствующей категории лиц.

Карина Чапкий также добавила, что право на доплаты имеют участники боевых действий и другие определенные законом категории лиц, в частности люди с инвалидностью вследствие войны и члены семей погибших военнослужащих.

По ее словам, для УБД надбавка составляет 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Таким образом, в 2026 году размер такой доплаты составит около 649 грн в месяц (25% от 2595 грн).

Если родным установлена пенсия по инвалидности и вы за ними ухаживаете, Чапкий отмечает: "Для оформления доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и документами".

Какая минимальная военная пенсия в Украине 2026

Капустинская также рассказала об особенностях начисления пенсий участникам боевых действий (УБД) в Украине. По ее словам, государство гарантирует, что общий размер выплаты УБД (с учетом всех надбавок и пособий) не может быть меньше 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2025 году эта сумма составляла 5 528,10 грн (2 361 грн × 2,1). Таким образом, в 2026 году, поскольку прожиточный минимум планируется на уровне 2 595 грн, минимальные выплаты по УБД могут вырасти до 5 449,50 грн (если сохранится текущая формула расчета).

Капустинская добавила, что правительство также часто устанавливает дополнительные фиксированные суммы во время мартовской индексации, поэтому реальный порог в 2026 году может быть еще выше - в районе 5800-6000 грн.

"Кроме "минимального порога", для многих УБД важен расчет индивидуальной надбавки, которая также привязана к прожиточному минимуму. Согласно ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", каждый УБД получает доплату. В 2026 году она вырастет с 590,25 грн до 648,75 грн", - сказала адвокат.

