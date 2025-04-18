Государственный почтовый оператор отчаянно ищет пути увеличить собственные доходы.

В отделениях "Укрпочты" вскоре можно будет приобрести колбасные изделия. Так компания хочет увеличить собственные доходы, рассказал в интервью Forbes Ukraine генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский.

Из-за сокращения количества пенсионеров в стране, "Укрпочта" теряет доход, поскольку доставка пенсий сейчас формирует до четверти доходов компании. По словам Смелянского, он имеет план, как развернуть динамику и снова нарастить доходы.

Так, в этом году "Укрпочта" сократит свой штат на 13% и запустит собственный банк, аптеку, мобильное приложение и закупит парк электробайков, чтобы вдвое увеличить свою долю на рынке посылок и потеснить лидера - "Новую почту".

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Но самой неожиданной новацией станет продажа колбасы в почтовых отделениях. "Укрпочта" уже подписала договор с компанией МХП о реализации колбасных изделий этого бренда, говорит Смелянский.

По его словам, пока речь идет о первой тестовой партии. Директор Укрпочты отказался называть объемы и регионы, где будут тестировать новую бизнес-нишу.

"Закупили первую партию их колбас, будем предлагать через почтовую сеть. Это часть нашей стратегии поддержки украинских производителей, для МХП - возможность снижения логистических затрат", - рассказал Смелянский.

Другие новости о деятельности Укрпочты

Как писал УНИАН, недавно "Укрпочта" объявила о стратегическом партнерстве с глобальным китайским маркетплейсом TEMU. Украинский почтовый оператор обещает доставлять большинство посылок за 1-2 дня с момента пересечения границы Украины.

Также мы рассказывали, что после того, как "Укрпочта" выставила на аукцион 531 старую машину, компания столкнулась с критикой в социальных сетях. Люди возмущались из-за того, что машины просто не передали непосредственно на нужды ВСУ.

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