Стоимость отправки посылок будет отличаться, в зависимости от страны назначения.

"Новая почта" обновила тарифы на международную доставку посылок. Теперь люди будут платить стоимость посылки, рассчитанную не по объемному весу, а по фактическому.

"К примеру, если планируете отправить шляпу, которая весит 250 граммов, то заплатите только за этот вес, а не за размеры. Также мы ввели удобную градацию тарифов для мелких грузов не в пределах весовых категорий (до 2 кг или до 10 кг), а по фактическому весу – разная цена за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг и т.д.", – пояснили в "Новой почте".

Стоимость отправки посылок за границу будет отличаться, в зависимости от конкретной страны. К примеру, для Польши будут действовать следующие тарифы:

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посылки весом до 0,1 кг – 330 грн,

до 0,25 кг – 350 грн,

до 0,5 кг – 370 грн,

до 1 кг – 400 грн.

Каждый следующий килограмм будет стоить 20 гривень.

Для посылок в такие страны, как Чехия, Литва, Германия, Словакия, установлены следующие тарифы:

до 0,1 кг – 480 грн,

до 0,25 кг – 500 грн,

до 0,5 кг – 520 грн,

до 1 кг – 550 грн, а каждый последующий килограмм – 45 грн.

Стоимость посылок в Италию, Латвию, Францию и Великобританию будут рассчитываться так:

посылки до 0,1 кг – 880 грн,

до 0,25 кг – 900 грн,

до 0,5 кг – 920 грн,

до 1 кг – 950 грн, а каждый последующий килограмм – 45 грн.

За посылки в Испанию придется выложить столько:

до 0,1 кг – 1 050 грн,

до 0,25 кг – 1 070 грн,

до 0,5 кг – 1 100 грн,

до 1 кг – 11 50 грн.

При этом за каждый последующий килограмм придется дополнительно заплатить 45 грн.

Посылки в Соединенные Штаты Америки будут оцениваться так (со стоимостью доставки по адресу):

вес до 0,1 кг – 350 грн,

до 0,25 кг – 450 грн,

до 0,5 кг – 600 грн,

до 1 кг – 900 грн.

При этом каждый последующий килограмм будет стоить дополнительно 280 грн.

За посылки в Канаду придется платить такие суммы (со стоимостью доставки по адресу):

посылки весом до 0,1 кг – 450 грн,

до 0,25 кг – 500 грн,

до 0,5 кг – 700 грн,

до 1 кг – 1 000 грн. Каждый следующий килограмм – +280 грн.

Почтовый оператор отмечает, что для посылок длиной до 120 см и суммой сторон до 150 см стоимость отправления будет определяться по фактическому весу. Если эти габариты будут больше, сумма будет рассчитываться по большему значению фактического или объемного веса.

Со стоимостью отправки посылок в другие страны можно ознакомиться по ссылке.

Международные посылки: это стоит знать

25 марта Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому международные посылки, содержимое которых не соответствует заявленным в документах данным, смогут конфисковать.

Причиной для изъятия посылки могут быть несоответствие цены, наименования или количества товаров с данными, которые указаны в документах. Это касается также самого факта наличия товара.

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