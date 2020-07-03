В Украине нужно провести инвентаризацию лесов - Шмыгаль

Шмыгаль не отрицает, что есть незаконные вырубки леса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о необходимости проведения национальной инвентаризации лесов.

Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он также отметил, что до 31 октября 2022 года должен быть план управления рисками затопления.

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Шмыгаль сообщил, что, по данным Гослесагентства, в среднем количество осадков за период стихии в наиболее пострадавшей от наводнения Ивано-Франковской области составило 2,8 млрд куб. метров.

По его словам, лес максимально мог поглотить около 10 процентов тех осадков, которые сверх нормы выпали в Ивано-Франковской области.

Еще одной причиной наводнения является изменение климата, добавил глава правительства.

Шмыгаль не отрицает, что есть незаконные вырубки леса. В то же время, добавил он, вводятся меры по борьбе с этим явлением. В частности, введено тотальное электронное чипирование древесины, проводятся электронные аукционы.

По его словам, это позволяет контролировать большую часть той древесины, которая обрабатывается в Украине.

Он также сообщил, что должны быть активизированы действия правоохранительных органов по предотвращению незаконной вырубки лесов.

Шмыгаль отметил, что правительство прорабатывает вопрос стратегии реформирования отрасли лесного хозяйства.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в конце июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях.

В Ивано-Франковской области погибли три человека. В конце июня 2020 года правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.

По состоянию на 2 июля, спасатели продолжают работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения. По состоянию на 2 июля 2020 года по данным властей области, в результате подтоплений Тернопольской области был нанесен ущерб в сумме почти 60 миллионов гривень.

Справка УНИАН. В результате паводка 24-26 июня на Тернопольщине был подтоплен 21 населенный пункт в Бучачском, Борщевском, Монастырском и Залещицком районах. В результате наводнения было отселено 184 человека.

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