Власти Тернопольской области предостерегают граждан от попыток получить «липовые» компенсации за подтопления

По данным властей области, в результате недавних подтоплений Тернопольской области был нанесен ущерб в сумме почти 60 миллионов гривень.

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш предостерег жителей юга Тернопольщины от использования мошеннических схем для получения компенсации ущерба, нанесенного недавним паводком на Днестре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

В частности, Труш отметил, что во время выезда в подтопленные районы области местные жители пожаловались ему на события еще в 2008 году, когда в поселке Коропец после тогдашней стихии наибольшие возмещения получили люди, которые имели иногда даже глиняные дома ближе к реке, в которых на самом деле никто не жил.

«Люди, которые действительно пострадали от наводнения, и все это заактировано - они могут не переживать за возмещение. А кто хочет прибегнуть к мошенническим схемам, пусть хорошо подумает, стоит ли это делать. Потому что потом акты будут изучать правоохранительные органы на предмет, это не та ли мошенническая схема с домиками, в которых никто не жил, а их держат только, чтобы затапливало», - сказал Труш.

Он также добавил, что органам местного самоуправления дано задание при составлении актов четко определять: проживали ли люди в подтопленных объектах или нет.

«Мы поручили райгосадминистрациям и органам местного самоуправления контролировать этот процесс. Есть также такие дома, куда люди порой приезжают, хотя постоянно и не живут в деревне. Это все должны решать на местах. Несправедливости нельзя допустить», - подчеркнул Труш.

По его данным, в результате недавних подтоплений (в конце июня этого года) Тернопольщине был нанесен ущерб на 59,5 млн грн, в частности, населению - на 8,8 млн грн, аграриям - на 19,3 млн грн, еще на 13,4 млн грн повреждены гидротехнические сооружения.

По данным председателя ОГА, все суммы уже направлены в Кабмин, ожидается, что вопрос компенсации Тернопольщине будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства.

Труш пояснил, что область не была включена в постановление правительства от 25 июня, когда пострадавшим от стихии областям Западной Украины выделили всего 672 млн грн, поскольку подтапливать область начало позже и на момент принятия постановления в Тернопольской области еще не было подсчитанной суммы убытков.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в конце июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

На прошлой неделе правительство выделило на преодоление последствий наводнений на западе Украины 672 млн грн.

По состоянию на 2 июля, спасатели продолжают работы по оказанию помощи населению и ликвидации последствий наводнения.

Справка УНИАН. Всего в результате паводка 24-26 июня на Тернопольщине был подтоплен 21 населенный пункт в Бучачском, Борщевском, Монастырском и Залещицком районах. В результате наводнения было отселено 184 человека.

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