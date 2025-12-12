Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось к НКРЭКУ с призывом пересмотреть проект тарифов на распределение природного газа на 2026 год, который предусматривает повышение от 51% до 127% для отдельных операторов газораспределительных сетей. Отраслевая ассоциация предупреждает: в нынешних условиях такие решения могут стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу (ГМК), который уже находится в тяжелом состоянии из-за войны, разрушения инфраструктуры и падения мировых цен на металлопродукцию, поэтому такое повышение приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

Согласно обнародованным НКРЭКУ материалам, тариф АО "Запорожгаз" планируют повысить на 87%, до действующего уровня, а тариф Криворожского филиала предлагают повысить на 127%. При этом ключевые статьи расходов в тарифах демонстрируют значительное увеличение, в отдельных случаях от 63% до 95%, тогда как объемы распределения газа резко сокращаются. Это означает, что нагрузка на потребителей, прежде всего на промышленность, существенно возрастет.

"Любая корректировка тарифов в 2026 году может быть экономически обоснованной только в пределах индекса промышленных цен, а это не более 13,6%. Предлагаемое же повышение тарифов на 51-127% является чрезмерным и неприемлемым для предприятий ГМК: оно может привести к остановке части производств, массовым увольнениям и риску потери стратегически важной отрасли для экономики Украины", - подчеркнули в Укрметаллургпроме.

Поэтому "Укрметаллургпром" предлагает НКРЭКУ установить на 2026 год предельные уровни тарифов: не выше 1,05 грн/м³ для АО "Запорожгаз", и не выше 0,60 грн/м³ для Криворожского филиала газораспределительных сетей.

"Сбалансированная тарифная политика критически важна для сохранения рабочих мест, стабильности промышленного производства и поддержания обороноспособности страны, в значительной степени зависящей от работы металлургического сектора", - резюмировали в УМП.

