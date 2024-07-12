Как сообщают некоторые СМИ, с начала июня бензин марки Аи-92 подорожал в оптовых закупках в России примерно на 20%.

В российской Федеральной антимонопольной службе (ФАС) выступают за возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства.

"Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается", - говорится в сообщении.

Как считают в ведомстве, ограничения на экспорт топлива позволят насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного, в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом НПЗ.

Видео дня

Также благодаря этому хотят обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей.

Как отмечают российские СМИ, стоимость бензинов на бирже стремительно идет вверх - практически непрерывный рост цен продолжается с начала прошлого месяца.

По некоторым данным, с начала июня бензин марки Аи-92 в РФ подорожал в опте ориентировочно на 20%, а Аи-95 - на 30%. Подорожание оптовых партий существенно превысило фактический рост розничных цен на эти марки бензина в России.

Цены на основные товары в РФ летят вверх - последние новости

Рост цен в России фиксируют шестой месяц подряд: это указывает на серьезные трудности, с которыми столкнулся Центральный банк в борьбе с инфляцией.

Сообщается, что годовая инфляция в июне выросла до 8,59% с 8,30% в предыдущем месяце. А основные продукты питания (например, овощи) стали дороже на 19%, если сравнивать с предыдущим годом.

Интересно, что ранее в Фонде Карнеги заявили, что экономическая сила РФ может продержаться еще полтора года, прежде чем пойдет на спад.

Вас также могут заинтересовать новости: