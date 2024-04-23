Россия имеет три большие проблемы, которые влияют на экономическую ситуацию.

Экономическая сила России может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать. Российская экономика все еще сильна, несмотря на рост военных расходов и западные торговые ограничения, пишет Business Insider со ссылкой на оценки Фонда Карнеги.

При этом Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году страна будет расти быстрее, чем все другие развитые экономики, включая США. Отмечается, что частично это объясняется тем, что Россия смогла найти способы обойти санкции, например, продавать нефть союзникам, одновременно импортируя западные товары через третьи страны.

"Возникла парадоксальная ситуация: российская экономика сейчас стабильна как вопреки западным санкциям, так и благодаря им. Но эта трудно завоеванная стабильность не вечна. В лучшем случае, нынешний порядок, вероятно, начнет разваливаться в течение полутора лет из-за растущих дисбалансов и возможных социальных проблем", – подчеркивает научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Александра Прокопенко.

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Однако, по словам авторов, Россия имеет дело с политической "трилемой" – тремя большими проблемами на третьем году войны. Для Владимира Путина проблема сводится к финансированию российской армии, поддержанию уровня жизни российских граждан и сохранению стабильности экономики. Эти три цели России становится все труднее достичь.

В статье указывается, что признаки слабости уже начали выходить на поверхность. В этом году Кремль планирует потратить рекордную сумму на свою армию. Это может негативно повлиять на экономику страны, поскольку расходы на оборону "в целом непродуктивны", и непонятно, закончится ли российско-украинская война в ближайшее время.

Условия жизни также могут начать ухудшаться. Хотя экономисты говорят, что пока что россияне живут в основном нормальной жизнью. Инфляция взлетела до небес, что заставило центробанк поднять процентные ставки до колоссальных 16%. Если ЦБ удастся снизить инфляцию, это съест доходы населения, поскольку экономика начнет сокращаться. Падение доходов также может повлиять на способность россиян выплачивать свои кредиты, повышая риск долгового кризиса.

Хотя Россия пока имеет инструменты для поддержания стабильности экономики и избежания рецессии, экономисты предупреждают о мрачном будущем, учитывая нехватку рабочей силы, снижение производительности и растущую изоляцию от остального мира.

"В экономике, подчиненной политическим императивам, существует мало стимулов для устойчивого развития. Рано или поздно это больно ударит по благосостоянию рядовых россиян. Иными словами, временные исправления и снижение уровня жизни добавят к политическим и экономическим встречным ветрам, с которыми сталкивается Кремль", – сказал Прокопенко.

Эксперты предупреждают о ближайших социальных беспорядках в России, особенно на фоне дальнейшего ухудшения уровня жизни. Три экономиста заявили, что до конца года страну могут охватить массовые беспорядки, особенно если Запад продолжит ужесточать санкции против Москвы.

Экономика РФ

Защищенная от санкций экономика России помогает ей избежать поражения в Украине. Сопротивление режима Путина западным санкциям продолжает удивлять. Продолжение поставок российских углеводородов рассматривается большинством международных лидеров как необходимое условие стабильности мирового энергетического рынка, и это мнение молчаливо разделяют США и ЕС.

Ранее УНИАН писал, что Россия рискованно зависит от китайского юаня. ЦБ России заявил, что видит ограниченные возможности для своих резервов, кроме китайского юаня.

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