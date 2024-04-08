Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита топлива, который может усилиться из-за атак украинских дронов и остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Как сообщает Reuters, сделка об использовании запасов для России уже согласовано. Также помочь Москве с поставками бензина согласилась соседняя Беларусь.
Отмечается, что по состоянию на конец марта атаки беспилотников вывели из строя около 14% российских мощностей первичной переработки нефти. Российские власти пока заявляют, что "ситуация на внутренних топливных рынках стабильная, а запасы достаточно большие".
С 1 марта РФ ввела запрет на экспорт бензина на полгода, чтобы предотвратить острый дефицит топлива. При этом он не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, в который входит Казахстан, а также некоторые страны, например Монголия, с которой Россия имеет межгосударственные соглашения о поставках топлива. Однако трейдеры считают, что запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.
По данным источников, по состоянию на 5 апреля запасы бензина АИ-92 в Казахстане составляли 307,7 тыс. тонн, бензина АИ-95 – 58 тыс. тонн. Запасы дизельного топлива составили 435,3 тыс. тонн, а авиационного топлива – 101 тыс. тонн.
Украинские удары по российским НПЗ: важные новости
4 апреля директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос заявил, что дальнейшие атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что Россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит.
8 апреля сообщалось, что украинские дроны ударили по меньшей мере 12 раз по НПЗ в глубине России, повредив по крайней мере 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Отмечается, что Украина усиливает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы нанести ущерб важнейшему источнику доходов Москвы.