Москва недавно ввела запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить острый дефицит топлива.

Россия попросила Казахстан быть готовым поставить ей 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита топлива, который может усилиться из-за атак украинских дронов и остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Как сообщает Reuters, сделка об использовании запасов для России уже согласовано. Также помочь Москве с поставками бензина согласилась соседняя Беларусь.

Отмечается, что по состоянию на конец марта атаки беспилотников вывели из строя около 14% российских мощностей первичной переработки нефти. Российские власти пока заявляют, что "ситуация на внутренних топливных рынках стабильная, а запасы достаточно большие".

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С 1 марта РФ ввела запрет на экспорт бензина на полгода, чтобы предотвратить острый дефицит топлива. При этом он не распространяется на возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз, в который входит Казахстан, а также некоторые страны, например Монголия, с которой Россия имеет межгосударственные соглашения о поставках топлива. Однако трейдеры считают, что запрет может быть расширен, если ситуация в России ухудшится.

По данным источников, по состоянию на 5 апреля запасы бензина АИ-92 в Казахстане составляли 307,7 тыс. тонн, бензина АИ-95 – 58 тыс. тонн. Запасы дизельного топлива составили 435,3 тыс. тонн, а авиационного топлива – 101 тыс. тонн.

Украинские удары по российским НПЗ: важные новости

4 апреля директор Центра исследований национальной устойчивости Олег Белоколос заявил, что дальнейшие атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут привести к тому, что Россия не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке РФ возникнет дефицит.

8 апреля сообщалось, что украинские дроны ударили по меньшей мере 12 раз по НПЗ в глубине России, повредив по крайней мере 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Отмечается, что Украина усиливает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы нанести ущерб важнейшему источнику доходов Москвы.

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