Отмечается, что центробанк РФ находится в безвыходном положении.

Рост цен в России фиксируется шестой месяц подряд, указывая на трудности, с которыми столкнулся центральный банк в борьбе с инфляцией. Такая ситуация не оставляет иного выбора, как продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

Издание Bloomberg пишет, что годовая инфляция в июне выросла до 8,59% с 8,30% в предыдущем месяце. Хотя в месячном выражении рост цен замедлился до 0,64% с 0,74% в мае, он по-прежнему остается повышенным, что обусловлено ростом стоимости продуктов питания и услуг.

Основные продукты питания, как овощи, стали дороже на 19% по сравнению с предыдущим годом, а в июне цены выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. Цены на картофель выросли почти на 34% по сравнению с предыдущим месяцем.

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В начале июля инфляция продолжила ускоряться из-за запланированного повышения тарифов на коммунальные услуги и стоимости проезда в общественном транспорте, а также сезонного скачка цен на авиабилеты и гостиницы.

За первую неделю июля цены выросли на 0,27 %, что меньше, чем 0,66 % неделей ранее. Тем не менее, продукты питания и бензин были в числе товаров, на которые цены росли быстрее всего. Инфляция на бензин ускоряется третью неделю подряд.

В таких условиях Центробанк России не имеет иного выбора, кроме как продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Банк России удерживает базовую ставку на уровне 16% с декабря, но глава Банка Эльвира Набиуллина предупредила, что в июле потребуется "значительное" повышение ставки, если инфляционное давление не начнет ослабевать.

Экономика России - последние новости

Запад продолжает бомбардировать экономику России санкциями, пытаясь наказать за агрессию против Украины. Долгое время официальный Кремль открыто высмеивал западные экономические ограничения.

В то же время российский Сбербанк должен выплатить 752 миллиарда рублей в виде дивидендов. В прошлом году банк показал крупнейшую за всю историю прибыль, что демонстрирует устойчивость российской экономики вопреки западным санкциям.

По оценкам Фонда Карнеги, экономическая сила России может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать.

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