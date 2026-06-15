5G: в Минцифры рассказали, когда технология заработает в Киеве

Полноценное внедрение технологии 5G в Украине возможно только после окончания войны.

Тестовый запуск сети 5G в Киеве планируется уже летом 2026 года. Сейчас мобильные операторы готовят оборудование и завершают технические настройки перед стартом пилотного проекта. Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько.

По его словам, в настоящее время пилотные проекты по тестированию технологии 5G уже реализуются во Львове, Бородянке и Харькове, а следующим городом станет Киев.

"Скоро мы выйдем с новостями о конкретной дате. Это будет летом этого года. Сейчас операторы готовятся технически", – сказал Прибитько.

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Заместитель министра пояснил, что операторы сейчас закупают оборудование, тестируют его в собственных сетях, осуществляют монтаж и получают необходимые разрешения регулирующих органов.

"Технология 5G новая, влияние на взаимодействие с системами операторов пока неизвестно. Есть общие требования и ожидания, как она будет работать. Но в рамках пилотного проекта как раз и будет проводиться такое тестирование, чтобы оно было максимально эффективным", – отметил он.

Прибитко отметил, что действующий план предусматривает действие пилотного проекта до конца 2026 года, однако его планируют продлить.

"Наша цель – максимально подготовить с технологической точки зрения сети мобильных операторов к национальному внедрению 5G. Поэтому пилотный проект будем продлевать еще на достаточно длительный период", – рассказал заместитель министра.

Следующим городом для тестирования 5G после Киева станет Одесса. При этом он подчеркнул, что полноценное развертывание технологии нового поколения связи по всей Украине напрямую зависит от завершения военного положения и войны.

По словам Прибитько, перед национальным запуском необходимо провести специальные научно-исследовательские работы совместно с военными. Поскольку частоты, используемые для сетей 5G, являются смежными с частотами, которые используют военные.

"Поэтому нужно провести теоретическое, а затем практическое исследование. Включить оборудование военных, оборудование 5G и выяснить, будет ли 5G влиять на это оборудование. Нужно убедиться, что не будет влиять. Теоретически не должно, но есть требование иметь практическое подтверждение", – отметил он.

Впрочем, провести такие испытания сейчас невозможно, поскольку соответствующие средства активно используются Силами обороны для выполнения боевых задач.

"Такое тестирование нельзя провести, пока идет война. Силы обороны используют эти средства для своих задач, а отрывать их от защиты нас с вами невозможно. Поэтому исследования не могут быть проведены", – добавил Прибитько.

Технология 5G в Украине - главные новости

Как писал УНИАН, в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G еще в мае 2024 года. Тогда один из ведущих мобильных операторов и компания Nokia организовали телемост и соединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G-связи.

Уже в конце июля 2025 года в Киеве протестировали технологию 5G в Киевском авиационном институте (КАИ). 12 января в Украине впервые запустили пилотный проект 5G во Львове.

А 28 января 2026 года пилотный проект технологии 5G-связи запустили в Бородянке в Киевской области. Отметим, что основным преимуществом этой технологии является скорость передачи данных, составляющая около 500 Мбит/с на абонента.

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