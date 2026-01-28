В Украине расширяют географию 5G-связи: где запустили новую технологию

Позже планируется расширить пилотную версию новой услуги скоростной связи на Харьков, а впоследствии и на Киев и Одессу.

Сегодня, 28 января, запустили пилотный проект технологии нового поколения 5G-связи в Бородянке Киевской области. Пилот продлится как минимум до декабря 2026 года, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что Бородянка стала вторым населенным пунктом Украины после Львова, в котором установили базовые станции 5G. Этот населенный пункт подвергся масштабным разрушениям в начале полномасштабной войны.

Таким образом, запуск пилота в Бородянке позволит протестировать технологию в условиях восстановленной телеком-инфраструктуры и подготовить сеть к полноценному масштабированию по всей стране после завершения военного положения.

Видео дня

"Пилот 5G в Бородянке охватит центральный район города. Отдельные зоны 5G могут развертываться по запросу бизнеса - мы будем содействовать таким инициативам", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после успешного тестирования и получения разрешений от военных географию пилота планируется расширить на Харьков, а впоследствии и на Киев и Одессу.

Пилотный проект продлится до декабря 2026 года. Это время необходимо, чтобы:

проверить совместимость оборудования 5G с военными системами;

мобильным операторам оценить спрос на технологию;

государству подготовить условия лицензий и стоимость частот для будущих аукционов после окончания военного положения.

Сейчас в Украине уже установлено 35 базовых станций 5G. Технология обеспечивает сверхбыстрый интернет с минимальной задержкой. На сегодняшний день технологию поддерживают более 25% смартфонов украинцев.

Технология 5G в Украине - главные новости

В мае 2024 года в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G. Тогда оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи. В конце июля прошлого года в Киеве протестировали технологию 5G в Киевском авиационном институте (КАИ).

Уже 12 января в Украине впервые запустили пилотный проект 5G во Львове. Основным преимуществом этой технологии является скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента.

Вас также могут заинтересовать новости: