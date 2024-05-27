В Минцифры надеются очень скоро масштабировать технологию 5G в Украине.

Оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи.

"В Украине впервые в тестовом режиме запустили 5G. Инновационный центр Промприбор в Ивано-Франковске, офис Vodafone в Киеве, а также офис Nokia в Хельсинки созвонились с помощью 5G и проверили качество связи. Все работает", – сообщил вице-премьер-министр министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что сейчас технология 5G работает в более чем 90 странах мира. В частности, Европейский союз планирует покрыть 5G территорию всех городов и основных дорог до 2025 года.

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По словам министра, Украина должна развивать инновации и догонять мир, даже несмотря на полномасштабную войну.

"Спасибо нашим партнерам – компаниям Vodafone и Nokia – за важный шаг к внедрению 5G. Надеюсь, очень скоро сможем масштабировать технологию", – добавил Федоров.

Технология 5G в Украине

8 февраля 2024 года Михаил Федоров заявил, что пилотный проект 5G-связи в Украине может быть запущен уже в текущем году.

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