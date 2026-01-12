В Украине впервые запустили 5G-связь: в каком городе появилась новейшая технология

Следующими городами, в которых будет запущен пилотный проект 5G, станут Бородянка и Харьков.

Сегодня, 12 января, в Украине впервые запустили пилотный проект технологии нового поколения связи 5G во Львове. Основное преимущество этой технологии - скорость передачи данных, которая составляет около 500 Мбит/с на абонента.

Первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале, что уже в январе 5G заработает также в Бородянке, в феврале в Харькове, а впоследствии и в других городах Украины.

"Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском", - отметил Федоров.

По его словам, город имеет один из самых высоких показателей готовности смартфонов к 5G в Украине. Сейчас во Львове построено более 20 базовых станций 5G.

Вице-премьер также отметил, что пилотный проект масштабируется после согласований с Генеральным штабом ВСУ и успешного тестирования технологии.

Технология 5G в Украине - главные новости

В мае 2024 года впервые в Украине в тестовом режиме запустили технологию сети пятого поколения. Тогда оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи.

Уже в конце июля прошлого года сообщалось, что в Киеве протестировали технологию 5G со скоростью до 10 Гбит в секунду в Киевском авиационном институте (КАИ).

Также сообщалось, что Харьков и Бородянку выбрали первыми для тестирования сети пятого поколения 5G, потому что из-за масштабных разрушений в результате обстрелов именно там важно испытать работу новейшей технологии в условиях повышенной сложности.

