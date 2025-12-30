5G связь уже на подходе: в Украине через несколько недель стартует пилот в двух городах

Уже в январе в двух городах будут пилотные зоны этой новейшей технологии в центрах определенных городов.

В Украине уже через несколько недель запустят пилотный проект технологии нового поколения связи 5G в двух городах.

Первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время трансляции в соцсети TikTok сообщил, что уже в январе в двух городах будут пилотные зоны технологии 5G.

"Очень скоро, в течение нескольких недель мы уже запустим 5G для этих городов, а точнее частей этих городов. И это будет первый важный шаг, который дальше будет масштабироваться. Постепенно мы пройдем этот путь", - сказал вице-премьер.

Видео дня

Он отметил, что во время войны такие проекты трудно масштабировать.

"Потому что надо учесть военные самолеты, радары и другие средства радиоэлектронной борьбы. Потому что 5G работают на определенных частотах и должна быть определенная совместимость. Поэтому мы над этим долго работали, тестировали с военными и будет "пилот". Но нам удалось это сделать, скоро будет запуск", - добавил Федоров.

Технология 5G в Украине - главные новости

Еще в мае прошлого года в Украине впервые в тестовом режиме запустили технологию 5G. Тогда оператор Vodafone и компания Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество 5G связи.

В конце июля 2025 года сообщалось, что в Киеве протестировали технологию сети пятого поколения со скоростью до 10 Гбит в секунду в Киевском Авиационном Институте (КАИ).

В августе стало известно, что правительство обновило постановление относительно тестирования сети пятого поколения 5G в Украине, по которому Львов, Харьков и Бородянка будут тестировать новейшую технологию. В частности, Харьков и Бородянку выбрали потому, что из-за масштабных разрушений в результате обстрелов именно там важно испытать работу новейшей технологии в условиях повышенной сложности.

Позже заместитель министра цифровой трансформации Станислав Прибитько заявил, что в Украине могут полноценно внедрить технологию 5G только после завершения военного положения.

Вас также могут заинтересовать новости: