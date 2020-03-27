Коррупционная схема на "Электротяжмаше": суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой

Директору чешской компании - участницы коррупционной схемы назначен залог в размере 525,5 тыс. грн с обязанностью носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд сегодня избрал меру пресечения пятой подозреваемой по делу о нанесении государственному предприятию "Завод" Электротяжмаш" ущерба на сумму 13,7 млн грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил к директору чешской компании - участницы схемы меру пресечения в виде залога в размере 525,5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также на лицо возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых: прибывать к детективам, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; не отлучаться за пределы места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины; носить электронное средство контроля (браслет).

Как сообщал УНИАН, 20 марта суд избрал меры пресечения четверым участникам коррупционной схемы, которая нанесла "Электротяжмашу" 13,7 млн грн ущерба.

Заместителю директора завода и начальнику управления "Завода "Электротяжмаш" - в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 1 млн грн залога.

Физическому лицу, конечному бенефициару чешской компании - участницы схемы - содержание под стражей до 15 мая с залогом 8,408 млн грн.

Заместителю директора по производству - круглосуточный домашний арест.