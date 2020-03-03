Правительство расширило перечень объектов большой приватизации

Кабмин включил в перечень объектов большой приватизации «Артемсоль», ГПЗКУ, ГАК «Хлеб Украины» и Первый киевский машиностроительный завод.

Кабинет министров расширил перечень объектов большой приватизации за счет ГП "Артемсоль", АО "Первый киевский машиностроительный завод", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГАК "Хлеб Украины".

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствующий на сегодняшнем заседании правительства.

"В перечень объектов большой приватизации государственной собственности добавили ГП "Артемсоль", АО "Первый киевский машиностроительный завод", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГАК "Хлеб Украины", - написал он

Как сообщал УНИАН, в январе Фонд государственного имущества Украины в своей газете «Ведомости приватизации» обнародовал перечень объектов большой приватизации на 2020 год.

В список вошли одиннадцать предприятий энергетической сферы: «Центрэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Херсонская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская теплоцентраль», «Одесская ТЭЦ», «Северодонецкая теплоэлектроцентраль». Кроме того, планируется приватизировать «Объединенную горно-химическую компанию», угольную компанию «Краснолиманская», заводы «Азовмаш», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», «Одесский припортовый завод», предприятия «Ориана», «Президент-Отель», «Индар», «Украгролизинг».